Divendres 17

A les 20.30 h, al Teatre Casino 17 de Gener, ’Nomeolvides’ d’Àlvar Triay, dirigit per Catalina Inés Florit i interpretat per Àlvar Triay. Un nebot recorda un conco que va morir fa uns anys i l’homenatja amb un viatge per la seva vida.

Dissabte 18

A les 12 h, a la plaça de la Catedral, ‘Full House’ d’Ana Redi-Milatovic,Sergio Estebanell i Alina Franch, dirigit per Ana Redi-Milatovic i interpretat pèr Nicolàs Carbajal, Momo Fabré, Ana Claraonte i David Franch. Una faula sobre la convivència entre cultures.

A les 19 h, al Teatre de Ciutadella, ’Dies de nocilla i màgia’ dirigit i interpretat pel seu autor Nacho Diago. És un espectacle de teatre, records, riures, pors, humor, màgia i sandvitxos de Nocilla, en què un fillet vol ser mag.

Diumenge 19

A les 12 h, a l’Espai Sant Josep de Ciutadella Antiga, ‘13 Missatges-Lab Teatral’ dirigit per Joana C. Moncada amb la companyia Beta Teatre. Un laboratori és un espai físic disposat a efectuar investigacions sobre moltes coses.

Divendres 24

A les 18.30 h - 19 h - 19.30 h- 20 h - 20.30 h - 21 h, a l’Espai Cultural Can Saura, ‘L’habitació dels objectes perduts’ amb la creació, direcció i interpretació de Neus Soler. Contes cantats o cançons narrades. On va tot allò que perdem?

Dissabte 25

A les 12 h, a l’Espai Cultural Can Saura, ‘Tri-circ’ creat i produït per Cirquet Confetti, dirigit per Miner Montell i interpretat per Anna Confetti. Escriure una novel·la mai no és fàcil, sobretot quan t’has d’encarar a les exigències d’una protagonista.

A les 20 h, al Teatre des Born, ’Suspensión’ una creacació de Circ Nueveuno, direcció i idea original de Jorge Silvestre Creació, interpretat per Carlos Marcos, Fernando Santa-Olalla, Jorge Silvestre, Josu Monton i Miguel Frutos.