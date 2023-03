Clara Enrich Genestar dirigeix el Cor Infantil del Teatre des Born, que s’estrena, perquè està creat per a l’ocasió, a l’òpera «La Bohème», que arriba aquest dissabte al Teatre des Born, en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma.

Aquest cor infantil va començar els assajos el passat novembre amb 12 fillets i filletes de diferents llocs de Menorca d’entre 9 i 16 anys, amb experiència musical, de cant, teatre o dansa, tot i que d’òpera, amb totes les particularitats del gènere, cap d’ells n’havia fet mai.

Aquesta setmana ultimen les proves al Teatre des Born per a l’estrena aquest dissabte d’aquesta important producció, amb direcció d’escena de Salvo Piro i Leo Nucci, procedent del Teatre Comunale de Módena, i amb Francesc Prat en la direcció de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM). Intervenen també els intèrprets de cant internacionals Lianna Haroutounian, Andrei Danilov, David Menéndez, Tomeu Bibiloni, Manuel Fuentes, Marga Cloquell i Jorge Tello. El cor d’adults que acompanya és el del Teatre Principal de Palma, l’escenari on la mateixa obra es va representar el febrer amb les entrades exhaurides. Aquí, també amb l’aforament ple, les mateixes formacions estaran complementades per aquest Cor Infantil del Teatre des Born, que intervé en el segon acte.

23 minuts a la peça creada per Giacomo Puccini, una de les més sonades en el panorama operístic, amb la bohèmia parisenca del segle XIX, amb el Barri Llatí com a teló de fons, i al voltant de la història d’amor entre Rodolfo i Mimí. En aquest acte es recrea dalt l’escenari, a partir de la música i les interpretacions operístiques, tot l’ambient d’una plaça de mercat en plena efervescència de la gent. És aquí on aquest cor infantil desplegarà totes les seves arts en la confluència de música, cant i teatre que és en realitat el gènere de l’òpera. Amb la complexitat que porta implícita, afirma Clara Enrich. «Requereix implicar tots els elements i abordar-los amb naturalitat, però, a més, la partitura és bastant exigent, essent una òpera».

Sigui com sigui, aquest Cor Infantil del Teatre des Born compta amb la bona preparació i experiència en diferents disciplines dels fillets menorquins. I ve avalat per la direcció de Clara Enrich Genestar, amb qui l’entitat cultural ciutadellenca ha confiat. Aquesta jove de 27 anys està formada, entre altres, amb la llicenciatura en Musicologia, estudis en direcció coral i el títol superior de música i cant al Conservatori del Liceu de Barcelona, que ara està acabant. Però ve també amb un gran bagatge teatral familiar. «El teatre és com la meva casa», afirma qui és filla de la directora Mari Genestar i neta d’Andreu Genestar, desparegut l’any 2018, i com ella, vinculat al teatre des de ben jove, tasca que va desenvolupar des del centre catequístic Sant Miquel de Ciutadella, on va col·laborar activament.

«Ara m’estic adonant que el que m’està passant amb aquesta direcció coral és el resultat que s’ajuntin totes les coses que més m’agrada fer del món», afirma Clara Enrich. «I ho estic gaudint moltíssim», afegeix. Es defineix com una persona que sempre s’ha deixat endur per la il·lusió i l’atreviment en el terreny artístic. Si bé sembla que compta amb les eines per fer-ho amb plena confiança. Quan tenia 16 anys ja va crear un cor infantil per al musical «Alibabà i els 40 lladres», i té deu anys d’experiència com a professora musical a fillets. Agraeix molt ara la responsabilitat que la gerència del Teatre des Born li ha donat per poder fer quelcom tan important en aquest àmbit i a Menorca, «on les oportunitats, artísticament parlant, són limitades».

L’interès del públic per aquesta producció de «La Bohème» ha duit al Teatre des Born i als cines Moix Negre de Ciutadella a arribar a un acord per poder retransmetre en aquestes sales en directe, a les 20 h, la representació operística. Ahir, el Teatre des Born va obrir les portes dels assajos als mitjans de comunicació. Aquest dissabte el públic gaudirà d’aquesta representació, amb aquest al·licient extraordinari del nou cor infantil, que farà gaudir d’una de les parts més tendres de la història del clàssic, amb quatre actes, estrenat l’any 1896 a Torí.