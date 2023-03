Un total de cinquanta-set obres literàries, comptant les 35 narracions curtes i els 22 poemaris, s’han presentat a la convocatòria dels Premis Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia que enguany celebra la seva trentena edició. Aquest guardó literari està organitzat pel diari «Menorca» conjuntament amb el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell insular.

El jurat del XXX Premi Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia està format per Pau Faner, Carme Cloquells, Diego Dubón, Miquel Àngel Limón, Fàtima Anglada, Josep Pons Fraga, Inma Pitaluga, Lluís Vergés com a secretari i Ponç Pons com a encarregat de la selecció dels poemaris.

Les bases del certamen literari van ser publicades el passat mes de novembre, que fixava l’admissió dels originals en ambdues categories fins al passat 24 de febrer, quan va començar el termini per dur a terme la lectura prèvia i la selecció de les obres presentades que finalitza el pròxim divendres dia 17 de març.

Els nou membres del jurat qualificador tindran del 18 de març fins al 19 d’abril per a fer la lectura i valoració de les obres seleccionades, de les que sortiran un primer i segon premi en cada categoria que estableix en la convocatòria, a més del reconeixement especial a un autor menor de 25 anys en el cas de la narració curta.

El lliurament dels guardons tindrà lloc durant el mes d’abril, en una data que oportunament concretarà el Departament de Cultura del Consell insular, en el marc de les activitats programades del Dia del Llibre. A més, s’ha previst la celebració de l’acte de lliurament dels premis al pati de Can Saura, a Ciutadella.

Edició 2022

Jordi Viola Giner, amb «El joven de la secuoya», i Iosune Arriarán, amb «Entre cínics i porucs», van ser els guanyadors de les categories de narració curta i de poesia, respectivament, de la passada edició dels Premis Illa de Menorca.

Quant al segon premi de la categoria de narració curta, el jurat qualificador ho va tenir més complicat, per la qual cosa el va concedir exaequo a Lina Pons Massanet, amb el seu relat «Els ulls que ja no em veuen», i Carlota Fluxá Van Delzen, amb «Això és un poble».

Per la seva part, Miquel Àngel Adrover Perelló va ser distingit amb el segon premi de poesia amb «Caragols».

Llibre

El certamen de narració curta es remunta a 1992 i un dels seus al·licients dels participants és la publicació d’un llibre amb els relats seleccionats pel jurat, al que s’han afegit les poesies, a més de la dotació econòmica per als dos primers i els dos segons.