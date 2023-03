Haciendo honor a su nombre, Wanderlust, que se puede traducir por algo así como «pasión por viajar», el proyecto musical con sello menorquín busca nuevos horizontes. Han viajado con su música en la maleta por países como Estados Unidos, Alemania o Italia, pero todavía no se habían embarcado en una gira por España. Asignatura pendiente que comenzará a quedar saldada a partir de este viernes con su actuación en la sala madrileña La Canalla Live.

Al escenario de ese local del centro de la capital se subirán para presentar las canciones de su último trabajo discográfico, un álbum que lleva por título «Un Sofá en las nubes» y que salió al mercado el pasado mes de agosto. Una cita en la que estarán acompañados por otros dos artistas residentes en la Isla, como son Daniel Viloria y Quetzali. Apuesta que reafirma una línea con la que vienen moviéndose desde hace años en Menorca, la de trabajar para apoyar y visibilizar a los artistas emergentes como ellos. La visita a la ciudad se completará al día siguiente con la participación de Wanderlust en la Wedding Market Madrid.

«Hace tiempo que nos hacía ilusión la idea de poder embarcarnos en una gira y al final nos hemos decidido», señala Gemma More, voz del proyecto musical y cincuenta por ciento del mismo junto a Paolo Scarpa, un italiano afincado en la Isla desde hace ya años. Si abrirse hueco ya a nivel local supone un arduo trabajo, intentar dar el salto a otras regiones es una empresa para nada fácil.

El streaming es una buena herramienta pero necesita el complemento del directo para conectar con el público. El problema, apunta More, reside en los tiempos complicados que han vivido las salas pequeñas, ávidas ahora de público. «Lo que ocurre es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, si no se abren a los nuevos músicos es complicado que estos se den a conocer», reconoce la cantante.

En realidad, a ellos no se les ha dado mal la cosa. Y es que a los dos bolos anteriormente citados hay que sumar otros cuatro conciertos en su agenda para abril. El día 14 estará en Can Bota, St. Julià de Ramis (Girona) y al siguiente en la sala La Gaia Books de Badalona. El 16 en Lute Bar de Barcelona para cerrar, por el momento, la gira el día 22 en la George Best Club de Valencia.

Una ruta musical antes de empezar la temporada en Menorca, para la que se están preparando. Wanderlust compaginará un año más su faceta más turística, la de los espectáculos basados en repertorios de versiones, con los secret shows, esos conciertos con toque clandestino en los que aprovechan para dar vida a su proyecto musical más personal. Este 2023 volverán a ser artistas residentes un día a la semana en la Cova d’en Xoroi y de nuevo formarán parte de la cuota menorquina del Lazareto Festival.

Y todo ello mientras no dejan de componer nuevas canciones. De hecho aseguran que ya cuentan con una docena de maquetas prácticamente listas para entrar en el estudio de grabación, y es que Wanderlust ya tiene la vista puesta en la edición de un nuevo álbum.