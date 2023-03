Una vez más, la Sala Albert Camus y el Teatre des Born aúnan esfuerzos para acercar un espectáculo teatral a la Isla. Tras el éxito cosechado en el arranque de la colaboración, este fin de semana repiten con la pieza «Conservando memoria», de El Patio Teatro, que se representará mañana en Sant Lluís (20 horas) y el domingo en Ciutadella (18.30 horas).

Se trata de un montaje que nació en 2019 y que desde entonces no ha dejado de girar. Todo surge del planteamiento de una pregunta: ¿Se pueden retener los recuerdos para que nos acompañen toda la vida? Y la respuesta llega en formato de un montaje de teatro de objetos.

El resultado es un poético homenaje a los abuelos y abuelas de la autora y actriz, Izaskun Fernández, a través de una escenificación en la que se sirve de la palabra para compartir su deseo «de conservar su memoria y enlatarla para un día poder esquivar su ausencia».

En palabras de la autora, el objetivo no es otro que intentar «colar a través de mí los recuerdos de mis abuelos, quiero mancharme las manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas descubrí que aparentemente no hay nada de extraordinario en sus vidas, y que es precisamente eso lo que me resultó extraordinario».

Desde fuera del escenario, contribuye en la construcción del espectáculo el otro cincuenta por ciento de El Patio Teatro, Julián Sáenz-López, quien explica que a través de la experiencia familiar de Fernández han trabajado para «desde lo personal aspirar a un enfoque más universal».

Teatro de objetos para adultos, pero que en este caso está recomendado para jóvenes mayores de ocho años. «Conservando memoria» es el tercer montaje de la compañía fundada en Logroño en 2010 y que ha recibido varios premios, entre ellos el prestigioso Feten en 2013.