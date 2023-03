El Departament de Cultura del Consell, en col·laboració amb l’Associació Soca de Mots organitza un espectacle que, segons asseguren des de la institució insular, no té precedents a l’Illa. Arriben «directament des de Cuba» els repentistes cubans Tomasita Quiala i Luis Paz ‘Papillo’, que acompanyats pel llaütista també cubà Fernando Murga ‘Murguita’ i la guitarrista menorquina Annabel Villalonga oferiran un espectacle de vers a la cubana o repentisme. L’esdeveniment se celebrarà a l’Orfeó Maonès el 31 de març a les 20 hores. Els glosadors menorquins Joan Moll i Zès Coll, juntament amb Eva Cardona a la guitarra a ritme de porgueres, actuaran just abans.

Des del Consell expliquen que «el repentisme és una forma diferent de fer poesia de manera oral. Consisteix en improvisar una sèrie de versos que actualment es fa únicament en dècimes i, en algunes ocasions, amb acompanyament musical. En els seus inicis es solia dur a terme en ambients festius i d’àmbit preferentment rural, però actualment s’omplen grans espais per a escoltar les performances de les noves generacions de repentistes».

Tomasita Quiala, també anomenada ‘la cega meravellosa’, és una de les improvisadores més prominents i principal exponent del repentisme cubà actual que no només triomfa a Cuba, sinó també en les seves gires per Espanya, Portugal, Mèxic i Argentina. Escriu contes, cançons i poesia d’art major. Va assolir la categoria d’artista professional, tot i que sempre s’ha mantingut vinculada a la feina comunitària; Luis Paz, nascut a La Habana i doctorat en Medicina Veterinària, és un destacat poeta i repentista que va créixer admirant improvisadors consagrats com Adolfo Alfonso, Tomasita Quiala o Angelito Valiente. Ha actuat en més de cent esdeveniments de Dècima i Repentisme a Cuba i altres tants a l’estranger. Fernando Murga, conegut llaütista cubà, des de ben petit sortia amb son pare a cantúries, tocant la percussió o cantant sones. Actualment imparteix classes de guitarra, tres i llaüt, així com realitza actuacions com a músic, cantant i versador arreu de les Canàries i a tota Espanya.