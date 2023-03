Després de la bona acollida que va obtenir l’any passat, l’Ajuntament de Sant Lluís organitza la segona edició de l’Idò Talent Show, un certamen al qual es pot presentar qualsevol jove d’entre 5 i 18 anys, en les modalitats de música, arts escèniques i robòtica.

S’estableixen tres categories, de 5 a 8 anys, de 9 a 12, i de 13 a 18 anys, ja siguin participants en solitari, o en grups d’un màxim de deu persones.

Per participar s’ha d’enviar, abans del 7 d’abril, un vídeo a idotalentshow@gmail.com. Si hi ha més de quinze propostes, el jurat farà una preselecció, i els elegits actuaran, el 21 d’abril al Pla de sa Creu. Una votació entre el públic i el jurat servirà per decidir els finalistes, que participaran en la Gran Gala que es farà a la Sala Albert Camus, el 18 de novembre. La direcció de l’esdeveniment anirà a càrrec de Wanderlust.