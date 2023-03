Aquest dissabte s’estrena a Barcelona «La Isla del Aire», l’adaptació teatral de la novel·la d’Alejandro Palomas que Focus posa en escena al Teatre Romea sota la direcció del reconegut Mario Gas i el retorn als espectacles de la veterana actriu catalana Núria Espert.

L’obra, que s’inspira en l’illot que tant cridà l’atenció de l’autor quan el 2014 visità per primer cop Menorca, conta la història d’una família de cinc dones i els secrets que la matriarca de totes elles amaga a les seves filles i netes.

És una mirada plena de simbolisme al dolor i les cicatrius que moltes vegades deixen les relacions humanes, en el si fins i tot d’una família. La matriarca, a qui dona vida a l’escenari Núria Espert, és qui manipula les seves descendents per portar-les a una illa amb un far (l’Illa de l’Aire) per tal d’aconseguir que totes segueixin juntes.

Tot passa a aquest illot de Menorca però, segons el director Mario Gas, «no hi ha cap descripció ni precisió geogràfica a l’obra que apunti que la història transcorre a l’Illa de l’Aire. Bé podria ser també Ítaca, per allò del retorn a un lloc on sentir-se acollit, com quan tornes a casa».

Gas destaca que es tracta d’un text «d’enorme complexitat», ja que es composa d'un material dramatúrgic molt poètic «i ben difícil de dominar».

Núria Espert, el personatge clau i principal en tota aquesta trama, confessa sentir-se profundament emocionada de poder tornar així als escenaris. I més en una obra que «ens omple la imaginació amb les vides d’aquestes dones. Què s’emportarà la gent en veure-la?», es demana. «Jo crec que una enorme satisfacció per haver adquirit un recompte de vivències i experiències que en Mario (Gas) ha sabut resoldre prou bé».

Espert agraeix especialment a l’autor i el director de «La Isla del Aire» per haver aconseguit que «reconegui i entengui les flaqueses i el patiment dels personatges, darrere del qual però hi ha també una llum d’esperança. I és aquesta llum la que el públic s’hauria d’emportar a casa».

L’actriu Vicky Peña, qui dona vida a la filla del personatge d’Espert a l’obra, també es mostra satisfeta de formar part d’aquesta «orquestra de cambra de cinc instruments», cinc actrius que han pogut fer «una feina molt fina i delicada, en un treball coral que toca fibres i et transporta a llocs poc comuns però molt profunds».

A més de Núria Espert i Vicky Peña, completen el repartiment Teresa Vallicrosa, Miranda Gas i Candela Serrat. La producció, del teatre Romea, es representarà els caps de setmana a les 17.30 hores i la resta de dies, a partir de les 20. El director artístic del teatre, l’actor Josep Maria Pou, ho defineix com una de les més importants estrenes de la temporada.