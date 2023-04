Aquest divendres ha sortit a la venda i a les plataformes digitals el cinquè disc del compositor Guiem Soldevila (Ciutadella, 1980); nou poemes cantats i musicats, de diferents autors i èpoques sota el nom d’«Intimari».

L’autor d’Alaior Ponç Pons, que hi és amb les lletres de tres cançons en aquest treball, a partir del concepte íntim, li va suggerir, «em va regalar», diu el compositor, el nom, que jugant amb la paraula poemari, expressa també l’acurada selecció de literatura. Sònia Moll, poeta igualment menorquina, també en forma part, junt amb referents com Ausiàs March, Joan Alcover o Màrius Torres.

Precisament, un poema escrit per aquest darrer autor, l’any 1937, «El collar de caragoles», ha donat el single tret fa un mes, que parla d’una història personal i de les cartes que escrivia a Mercè Figueres des del sanatori on es curava de tuberculosi. Lletres de diferents temps en mans d’aquest creador modern, que fusiona el folk i el pop amb atmosferes electròniques i dolçament mediterrànies. Amb el resultat d’un univers d’emocions i nous paisatges musicals, no gaire enfora en la seva estètica dels seus darrers treballs, com «Metaphora». Aquell era un disc tot en anglès i aquest és purament en llengua catalana, amb temàtiques intenses i variades, un homenatge al seu poemari, segurament, més íntim, amb els poetes que li són més propers i «especials per a jo», diu Soldevila. Un disc, de nou, autoproduït, amb el segell de Satélite K, amb les gravacions de totes les veus i part de la instrumentació.

Compta, però, amb la col·laboració musical de Lluís Gener, Pere Moll, Pau Cardona, Moisès Pelegrí, Violant Menorca i Elena Armenteros. Destaca la veu recitant «Els dies antics» de qui n’és l’autor, Ponç Pons, per parlar d’una problemàtica estrictament menorquina, la de la massificació. O la il·lustració de la portada, que és una imatge d’una obra de l’artista de Ciutadella Carles Gomila.

«Intimari» té el seu primer concert a Barcelona, dia 20 d’abril, a la Sala Luz de Gas, dins el festival Barnasants. Després, serà, entre altres, Sa Pobla, Mallorca, el dia 28; València, el 3 de maig, i l’Auditori de Ferreries, dia 27 del mateix mes, en la primera presentació del disc a Menorca. Guiem Soldevila, per altra banda, impartirà, convidat per l’Institut Ramon Llull, un taller a l’Universitat de Granada sobre poesia musicada a estudiants d’allà de català, on també tocarà els seus nous temes.