El passat dilluns va començar al Llatzeret del port de Maó la primera edició de Quarantine, anomenada «Muse Hacking», amb la participació d’un centenar d’artistes d’arreu del món, una activitat que es perllongarà fins el pròxim diumenge. És la primera vegada que aquest format arriba a Menorca, que reprèn el seu ús de quarantena -en aquest cas artística- i aïlla els participants de la resta del món.

Durant aquests primers dos dies de l’activitat, els alumnes han experimentat la duresa del programa, que els manté des de les 9 del matí fins a les 11 del vespre al Llatzeret. L'experiència compta també amb models professionals, tot i que s'empren els espais i paisatges del Llatzeret per dur a terme tota mena d'exercicis de pintura a l'oli.

Des de l’organització s’assegura que «la disrupció del programa per afavorir la crisi de l'alumne ve donada per la variabilitat de tècniques, com pintar damunt vidre, o ensenyar a fer paisatge de la mà d'un professor que és eminentment de figura humana».

Dinàmica

La primera premissa de Quarantine és la desconnexió amb l'exterior amb la prohibició d'entrar telèfons mòbils, tot obligant els artistes a centrar-se en l'experiència que viuen a dintre dels murs del recinte. La segona premissa és la de que el programa de feina és totalment secret. Els alumnes han de resoldre així crisis diàries sense la possibilitat de consultar fonts a internet i esprémer la seva creativitat. La tercera premissa és l'admissió curada, de manera que de les 160 persones que van aplicar, 98 han estat escollides per realitzar aquesta quarantena artística.

L'únic coneixement real que tenien els alumnes abans d'arribar a Menorca sobre Quarantine és el llistat de professors -de renom internacional- que guien aquesta primera experiència. El plantell està format pels nord-americans Jeremy Mann, Emilio Villalba i Vincent Desiderio; la pintora rusa Nadezda; el colombià Nicolás Uribe; i l'artista noruec Henrik Uldalen.

Pràctiques

L'organització ha arribat a un acord amb l'Escola d'Art de Menorca, mitjançant el qual cinc alumnes formen part dels artistes que fan quarantena, als quals se'ls convalidarà com pràctiques d'alt nivell professional. Aquesta és una de les accions del programa social, que compta amb la col·laboració del Consell insular i l'Ajuntament de Maó, així com amb el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) i la Fundació NUMA. La Fundació Foment del Turisme és la patrocinadora principal de l'esdeveniment, i es compta també amb el patrocini d’Estrella Damm.