Hans Hartung, Anna-Eva Bergman, Arnulf Bjorndal, Hermann Pabst, Ron Webb, Bettina Gleiss, Francois Perri, Alfred Hutchison, Theresia Malaise i Linsay Mullen són deu artistes procedents del nord d’Europa que han viscut o viuen a Menorca, la qual ha influït en la seva creació artística.

Setanta obres d’aquests artistes, que abracen la pintura, l’escultura i la fotografia, estan exposades al Centre d’Art Ca n’Oliver, de Maó, amb l’organització de l’Ajuntament de Maó, el Consell insular i el Govern balear i la col·laboració de la Fondation Hartung-Bergman, el Museu de Menorca i la Fundació Hospital Illa del Rei. L’obertura el passat dissabte de l’exposició va despertar una gran expectació amb la presència d’unes 150 persones. Una exposició que ret homenatge als artistes que han estat uns grans ambaixadors de l’Illa al món, afirma Carles Jiménez, comissari de la mostra.

«Menorca i la llum del Nord. A partir d’Hartung-Bergman» és un projecte que s’ha construït al llarg del darrer any, que compta amb els quadres originals del matrimoni Hartung i Bergman que el 1933 van pintar a Menorca. Precisament, l’epicentre de l’espai expositiu és una maqueta en marès de la seva casa que van aixecar a un turó a Cala Tirant, que ha estat construïda pel mestre de cases jubilat santlluïser Toni Bagur.

Nou període

La casa racionalista d’Hartung i Bergman inicia un període a Menorca en què tot un seguit d’artistes procedents del nord d’Europa venen a l’Illa de la qual queden enlluernats pel seu paisatge i altres aspectes que s’analitzen a l’exposició, segons afirma Jiménez.

Els visitants de l’exposició poden veure la relació de l’art del nord d’Europa, amb uns paràmetres relacionats amb la llum interior i les mitologies nòrdiques, i el de la Mediterrània, amb un predomini de l’art clàssic. L’arribada d’aquests artistes a l’Illa obliga a adaptar-se a un nou clima i a una nova cultura que afecta la seva pràctica artística. L’exposició, que tracta sobre la influència que Menorca exerceix sobre tots ells, està formada no només per les seves obres menorquines, sinó també per unes entrevistes gravades per Magda Timoner i Ester Sánchez en què els artistes reflexionen sobre aquestes influències. La majoria dels artistes amb presència a l’exposició practicaven als seus països d’origen una obra en general monocroma, projectada en els sentiments íntims, i quan aterren a Menorca es troben amb la llum, el que en alguns casos els fa descobrir el color i en altres investigar noves tècniques, subratlla Jiménez.