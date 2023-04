El pati de Can Saura, a Ciutadella, acull aquest dimecres (20 hores) l’acte de lliurament dels Premis Illa de Menorca de Narració Curta i Poesia 2023.

Convocats i organitzats per «Es Diari» amb el suport del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell, enguany aquests guardons literaris han rebut cinquanta-nou obres, comptant les 37 narracions curtes i els 22 poemaris. El premi de narració curta arriba enguany a la seva trentena edició.

El jurat qualificador està format per Pau Faner, Carme Cloquells, Diego Dubón, Miquel Àngel Limón, Fàtima Anglada, Josep Pons Fraga, Inma Pitaluga, Lluís Vergés com a secretari i Ponç Pons com a encarregat de la selecció dels poemaris. Al capvespre es desvetlarà la identitat dels autors guardonats amb un primer i segon premi en cada categoria, a més d’un autor menor de 25 anys en el cas de la narració curta.

Reflexió improvisada

Les escriptores Carme Cloquells i Fàtima Anglada, que han participat en les tasques del jurat qualificador, intervenen a l’acte, obert al públic. Protagonitzaran un diàleg sobre «Premis literaris, una reflexió improvisada».

Jordi Viola Giner, amb «El joven de la secuoya», i Iosune Arriarán, amb «Entre cínics i porucs», van ser els guanyadors de narració curta i de poesia, respectivament, de l’edició dels Premis Illa de Menorca 2022.