Las cuatro fundadoras de Xirgu Teatro han logrado poner en marcha un proyecto en el que prácticamente se ocupan de todas las tareas. Es decir, sus cometidos van más allá de interpretar y escribir la obra, también se hacen cargo de la escenografía, el vestuario, la producción, la comunicación... Una iniciativa colaborativa que funciona como una especie de cooperativa. «Ha sido toda una aventura porque es algo muy nuevo para todas, y es verdad que durante el camino han surgido muchas dudas», confiesa Riudavets, quien reconoce, no obstante, que «con paciencia y con ganas al final hemos conseguido estrenar». Así, están cumpliendo con el objetivo que se marcaron desde el primer día, relata la menorquina, que no es otro que «poner en pie obras que te hagan reflexionar, no queremos que un espectador salga de la sala sin más».