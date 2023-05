Fornells i Es Mercadal acolliran del 5 al 13 de maig les III Jornades de Performance, organitzades per Es FAR Cultural, amb una programació d’activitats obertes a tots els públics, l’oferta d’un taller de performance i una mostra dels treballs de les artistes en residència a Casa d’Artistes. Totes les activitats són gratuïtes i compten amb el suport del Consell insular i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).

Aquest divendres dia 5, a les 20 hores, obrirà la mostra la performer, vocalista i poeta valenciana Lorena Izquierdo, presentant l’acció «Ossos i flor», una performance en la qual explora els límits entre objecte, cos, so i els seus intervals en relació amb el context de l’espai públic, que tindrà lloc al Castell de Sant Antoni de Fornells.

A continuació, al Teatre de Fornells, la cantant, compositora i performer Néfur (Laura Guarch), presentarà «Vulgia», una composició feta únicament a partir d’enregistraments sonors del paisatge de les zones humides de Menorca i de la interacció de la veu de l’artista amb els ocells, les aus aquàtiques, els amfibis i insectes. Aquest projecte és el resultat de la residència que Guarch va fer el 2022 a la Casa d’Artistes, as Mercadal, en el marc de l’Observatori del Patrimoni Sonor. Un projecte que comptà amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Les jornades continuaran ensoldemà dissabte a la Casa d’Artistes des Mercadal, en què Lorena Izquierdo oferirà una formació on s’experimentarà, s’improvisarà i faran creacions col·lectives a partir del diàleg entre la veu i l’art d’acció. El taller se centrarà en l'ús de la pròpia veu com a matèria sonora i performativa i està dirigit a totes les persones interessades en les pràctiques artístiques performatives. La formació és gratuïta i s’haurà de fer una inscripció prèvia presentant una breu carta de motivació. El termini per presentar sol·licituds acaba avui.

Treballs

Finalment, el programa es tancarà amb la presentació el pròxim dissabte 13 de maig, a les 19 hores, dels treballs de les artistes en residència a Casa d’Artistes. Aquest any, Es FAR Cultural ha apostat per engegar una nova línia de residències artístiques que vinculen formació amb creació. Les artistes que foren seleccionades a la convocatòria Residència III Jornades de Performance són el col·lectiu Waiwen Viento del Sur (Paula Araya i Morín Alejandra González) i l’artista Neus Masdeu.