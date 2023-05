A Ciutadella, Es Pla de Sant Joan s’ha convertit, per tercera vegada, en l’escenari perfecte per al Festival Amalgama Kids, que organitza el col·lectiu Junts as Pla. Un esdeveniment que enguany es dedica a l’aigua, tenint en compte que aquesta zona del port de ponent ha estat sempre vinculada amb aquest recurs natural, dolç i salat alhora.

Precisament, l’aigua de pluja ha estat present en aquesta edició. Divendres va anegar la zona on està ubicat l’escenari, on s’havia de fer la festa d’inauguració. Finalment, en un hortal es va fer la batucada amb els grups Esclat i Sarava, i Leonmanso va fer una petita actuació.

Un capvespre amb incertesa

L’amenaça constant del cel ennuvolat no va impedir que, aquest dissabte al capvespre, es posessin en marxa les activitats previstes. La primera, a les 17 hores, va ser «L’aigua és vida», un taller participatiu organitzat pel GOB i realitzat per voluntaris europeus de l’entitat, on els infants participants havien de respondre preguntes relacionades amb el cicle de l’aigua, o valorar la quantitat d’aquest recurs que es consumeix per a la producció de pomes, pollastres o pa.

La resposta de les famílies va ser ben positiva, amb les entrades esgotades, o quasi, per a algunes activitats. L’espectacle de circ «Water falls» de la companyia La Mecànica, que patrocinava el Teatre des Born, va atreure molt l’interès i tant petits com grans van gaudir amb les escenes còmiques plantejades pels artistes.

També «Mar de fons», l’actuació de dansa de Victòria Janer i Gluditta Bussetti, va agradar molt, igual com l’espectacle «Desclòs», de Rúbrica Teatre amb Luis Rojas i Ignasi Busqueta, i «Marching Band», l’actuació de l’Escola de Música i Arts Escèniques de Ciutadella.

El capvespre es va completar amb més tallers, com els grafitis mariners del Museu Municipal o el «Tast d’aigües» de Sa Cooperativa del Camp; a més d’un bon nombre d’instal·lacions, que també es podran visitar aquest diumenge. Per exemple, el «PRO Pluvia» que presenta el Centre Municipal d’Art, que invoca la pluja i que, de fet, s’ha convertit en al·legoria, per les precipitacions que, també, van fer acte de presència, encara que molt lleument.

El festival continuarà aquest diumenge, amb gairebé totes les instal·lacions i activitats noves, com la sessió de «Jazzdidàctic» de Jazz Obert, l’espectacle clown «El viatge de l’aigua», la representació «El núvol gris, gras i gros», el contacontes «Itzà» o el passeig en llaüt amb els Amics de la Mar o el taller «PescArt» d’Aliança Menorca sense Plàstic i Menorca Preservation.