La primera presentació a Menorca del nou disc del músic de Ciutadella Guiem Soldevila, «Intimari», és aquest dissabte a l’Auditori de Ferreries, a les 20 h, amb un format especial i exclusiu. Un recital amb els temes nous del cantant i compositor, poemes musicats a partir de diferents autors i èpoques o moments; com Sònia Moll, Ponç Pons, Joan Alcover, Ausiàs March o Màrius Torres. On Soldevila sortirà acompanyat de tots els músics que han participat en el disc, i fins i tot, d’alguns dels poetes.

«Intimari» es va estrenar el passat 20 d’abril a la sala barcelonina Luz de Gas, de la mà del Festival BarnaSants. Des de llavors, la seva gira també ha passat per Mallorca, València, Eivissa, Formentera o Granada. Ara, arriba per primera vegada a Menorca, amb aquests nous nou temes, que inclouen èxits com «Els dies antics», «El collar de caragoles» o «Ritual de pluja». I també una petita selecció de cançons dels treballs anteriors de Soldevila, amb lletres pròpies, com «Metaphora» o «Fins demà o la propera metamorfosi». L’acompanyarà dissabte la banda de luxe menorquina del disc, amb Pau Cardona (cello), Lluís Gener (baix i stick), Pere Moll (bateria), Violant Menorca (violí i cors), Moisès Pelegrí (Percussió) o Elena Armenteros (arpa).

El músic explica que «Intimari» li ha aportat una visió més àmplia per musicar poemes i li ha permès explorar diferents paisatges sonors. De fet, de cara als pròxims concerts a Menorca durant l’estiu, també ha planificat que cada recital tengui una identitat o personalitat pròpia, acompanyat de diversos músics. Concerts amb diferents formats, però sempre íntims -com el mateix nom del disc- i propers, que combinen la part poètica i de composició musical d’autor amb la força que té implícita el directe.

Les entrades per al concert de dissabte es poden reservar a través del web de l’Auditori de Ferreries i a Sa Llibreria de la mateixa localitat. Després d’aquí, Guiem Soldevila participarà, al juny, a la Fira d’Espectacles Literaris Litterarum, a Móra d’Ebre, Tarragona.