El festival del cine con más sabor ya está en marcha. Cooking Films afronta desde el pasado jueves una nueva edición de su particular receta, y el estreno no pudo ser mejor. Un sold out para la primera propuesta de la temporada en la que se fusiona el séptimo arte con el mundo de la cocina y que tuvo como escenario Sa Factoria des Baixa, en Maó.

Allí, los asistentes al acto inaugural pudieron disfrutar de un menú especialmente pensado para la ocasión por el chef Guillem Tutusaus. Una propuesta diseñada con un planteamiento muy cinematográfico y un ‘Cocktail french Martini’ para comenzar. Bebida en la que el protagonismo se lo repartieron, en diferentes proporciones, los siguientes elementos: vodka, chambord, piña, champán y limón. Unos sorbos para la bienvenida que dieron paso a la introducción de la noche de estreno con una ostra con Pedro Ximénez, paté de alcachofa y un tatin de sobrasada, camot y yema de huevo.El nudo de la historia llegó en forma de arroz con atún y mahonesa picante, una gyoza de sobrasada, sésamo y fresa y un toque japonés de la mano de un okonomiyaki ‘mar y montaña’ con calamar y beicon. Imágenes de la primera gran velada, que se desarrolló en Sa Factoria des Baixa, donde los asistentes pudieron disfrutar del menú preparado por Guillem Tutusaus Y como desenlace, un wellintong de cerdo, setas y tomillo y ramen de setas y ternera. La guinda, un toque dulce a los postres con una crepe de naranja, yuzu y chocolate. Y si la cena estaba planteada como una especie de película, la proyección, como no podía ser de otra forma, también tenía un toque gastronómico, fiel a la filosofía de la sección con más sabor del Festival Internacional de Cine de Menorca. Así, se proyectó, en versión original subtitulada, «El sabor de las cosas simples». Se trata de un filme dirigido por el francés Slony Sow que cuenta entre su reparto con una de las figuras más reconocidas del cine galo, como es Gérard Depardieu. Una película que ya se había estrenado en las salas comerciales de España, pero que no había llegado a las pantallas menorquinas. La historia de un reconocido chef que, después de una experiencia cercana a la muerte, se lanza a la búsqueda del sabor con el que un cocinero japonés le venció en un concurso en 1978 con un sencillo bol de ramen. Una ‘premiere’ con sabor local. | Josep Bagur Gomila Un fin de semana de cine Así, con la actriz menorquina Ruth Llopis haciendo una vez más de anfitriona, el Cooking Films está embarcado hasta mañana en una fiesta en la que el protagonismo se reparte entre la cultura cinematográfica, la gastronomía y el producto local. Una ruta que continuó anoche en el Faustino Gran de Ciutadella, hoy lo hará en el Melià Cala Galdana y finalizará mañana en el Hotel Rural Biniarroca con la proyección de la película «La vida padre». El apunte «Sa cuina des records», un estreno local con el realizador Àlex Arroyo y el chef Pau Sintes El festival, dentro de la sección CookingPro, acogió ayer tarde el estreno de «Sa cuina des records», trabajo que encaja en el planteamiento de la muestra al aunar el talento de jóvenes menorquines. El del realizador Àlex Arroyo y el ganador en 2022 del premio de Joven Chef Europeo, Pau Sintes. La historia, con guión de Clara Pons, arranca con el regreso de Sintes a la Isla tras su logro. Una excusa para comenzar a armar una narración que se articula a través del contacto del chef con el huerto, las conversaciones con su abuela y las relaciones con sus amigos. La sección se cerrará mañana, también en los cines Moix Negre, con el preestreno de «Esperando a Dalí» (18 horas).