El arte continúa reconquistando terreno en la Isla. Desde el próximo día 30, el antiguo cuartel en el que se alojaba la tropa de la batería antiaérea de Turó, en Sant Climent, acogerá la inauguración de «Tile with love», una exposición de la polifacética artista italiana Esterina Zarrillo.

Estamos hablando de un edificio de aproximadamente 500 metros cuadrados que se levantó en 1935 y cuya finca funcionó en su última etapa como almacén de velomares. El recinto, explica su propietario, Vicent Tomàs, no tiene todavía un proyecto artístico definido aunque la idea «es abrirse al mundo de la cultura».

En Zarrillo recaerá el honor de protagonizar el primer gran evento con la recuperación de un proyecto artístico que viene tomando forma desde 2021 y al que se añadirán dos obras de gran formato que está ejecutando in situ. Una colección que gira en torno a la cerámica y el azulejo como materias primas. «No soy una ceramista», puntualiza la italiana, quien explica que lo que hace es aplicar un esmalte a ese material tan ancestral.

La artista resume «Tile with love» como un proyecto «que habla del compromiso» y que es el resultado de un proceso muy largo. «La cerámica tiene esa peculiaridad de que no ves los colores cuando los pones, tienes que comprobar cómo han quedado cuando salen del horno. Y el compromiso del que hablo tiene que ver con el hecho de que has de trabajar y pensar mucho en lo que estás haciendo».

A su juicio, su método tiene «algo casi arquitectónico» y el proceso el handicap de que una vez ves el resultado «ya no hay vuelta atrás». Pero más allá de la técnica, está el mensaje, que también tiene que ver con el compromiso. «Con el esmalte cerámico en su forma rígida y duradera busco mundos poéticos de reflexión», asegura. «Intento darle belleza a todo», continúa, aunque lo que representa a veces son estampas no exentas de crudeza.

La italiana invita a desarrollar el espíritu crítico y a repensar «la falta de verdad que se acumula cada vez más en nuestra vida (...) La verdad necesita tiempo y las fake news con el mensaje veloz y volátil eliminan el tiempo de comprobación», argumenta. «Si tú me cuentas una mentira y yo me la creo, mi cultura es falsa», resume.

Su primera exposición en la Isla es solo una muestra de su multidisciplinar universo creativo. Y es que Zarrillo realiza también escenografías y vídeos para espectáculos y óperas y ha participado en algunas de los montajes de Las Fura dels Baus. Por otra parte, ha centrado su carrera en el mundo del cine y la televisión y desarrolla proyectos de interiorismo y diseño cerámico.