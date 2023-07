Como ya sucedió en 2022, año en el que la Isla experimentó un auténtico ‘boom’ de eventos, la agenda musical para este verano viene cargada de nuevo. Un escenario en el que conviven los festivales de toda la vida con los recién llegados, fusión que se traduce en un amplio abanico de posibilidades para los amantes de la música, con propuestas para casi todos los públicos. La temporada alta comienza esta semana y se prolongará hasta finales de septiembre. A continuación, por el orden que marca el calendario, seleccionamos diez de las propuestas más interesantes.

1. La Novena de Beethoven

La primera gran cita musical del verano, y por varias razones. Se trata de una de las sinfonías más famosas de la historia y la celebración será triple: el 25 cumpleaños de la Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM), el 50 aniversario del festival de Joventuts Musicals de Maó y el concierto de apertura Fosquets de Lithica, coorgonizado con Joventuts Musicals de Ciutadella y el Teatre des Born. Una orquesta de gala, apoyada por el coro de la Capella Davídica, la Coral Universitària de les Illes Balears y con cuatro solistas: Isabella Gaudí (soprano), Lídia Vinyes-Curtis (mezzosoprano), David Alegret (tenor) y Simón Orfila (barítono). Fechas: 7 de julio en Lithica y 8 de julio en el Teatre Principal de Maó (ambos a las 21 horas).

2. David Russell

El reconocido guitarrista pasa la mayor parte del año de gira por el mundo y hace ya tiempo desde su última actuación en la Isla. Invitado a ser partícipe del 50 aniversario del Festival de Música de Joventuts Musicals, que este año ha apostado por una programación local (Russell es de origen británico pero crecido en la Isla), la suya es una de las propuestas más potentes del verano. Un artista que está considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, ganador de un Grammy por su álbum «Aire latino» en la categoría de Mejor solista instrumental en música clásica y desde 2018 miembro del Salón de la Fama del Guitar Foundation of America. Fecha: 19 de julio en el Teatre Principal de Maó (21 horas).

3. Avishai Cohen-Iroko

El concierto que el contrabajista israelí ofreció en 2011 en el Festival Internacional de Jazz de Menorca es sin duda uno de los más memorables que se recuerdan dentro de la historia de una cita que este año cumple 25 años de trayectoria. En un año marcado por dicha efeméride, se ha invitado de nuevo al intérprete, que llega a la Isla con un nuevo proyecto, «Iroko», con el que se inclina por los sonidos más latinos. Estará acompañado por una banda liderada por quien está considerado por uno de los maestros de la música afrocaribeña, el percusionista Abraham Rodríguez Jr. En una ocasión tan especial, el ‘Menorca Jazz’ clausura su festival en un escenario al aire libre gracias a la colaboración con Fosquets de Lithica. Fecha: 20 de julio en Líthica (21 horas).

4. Rufus Wainwright

No es habitual que artistas tan reconocidos a nivel mundial como el norteamericano recalen en Menorca, pero se ve que el autor de himnos como «Going to a town» ha quedado seducido por la propuesta para el que sin duda es el festival más ecléctico y arriesgado de Menorca, Pedra Viva. Unos días después de pasar por el Teatro Real de Madrid volará a la Isla para actuar en un escenario como el de la finca de Torre Saura, en Ciutadella. Allí presentará su último trabajo discográfico, «Folkocracy», un álbum con el que celebra su 50 cumpleaños y ahonda, a través de versiones, en las raíces musicales más profundas de su familia, el folk. Fecha: 27 de julio, Torre Saura (21 horas).

5. Anastacia

Otra estrella de renombre para el verano menorquín. Desde que en el año 2000 publicara su álbum debut «Not That Kind», la cantante norteamericana ha vendido algo más de 20 millones de discos en todo el mundo. Con una trayectoria lastrada por los problemas de salud, Anastacia sigue haciendo carrera avalada por un potente arsenal de reconocidos hits, canciones que pertenecen a un estilo muy particular que ella misma definió como ‘Sprock’, una mezcla entre soul, rock y pop. La reina de ese estilo es una de las estrellas del evento más grande que acoge el verano menorquín, el Lazareto Festival, que en su segunda edición ha cambiado de ubicación. Fecha: 30 de julio, Castell de Sant Felip (22 horas).

6. Amaia

La alumna más ‘rebelde’ de Operación Triunfo, que llegó a pasar por Eurovisión, ha apostado por defender su estilo, que siempre se intuyó más próximo al lado indie que al mainstream. Y la apuesta parece que ha funcionado. La navarra no arrasa en las listas de ventas como algunos de los artistas la academia pero lleva años girando e instalada en la parte alta del cartel de festivales de renombre. Ella será la encargada de inaugurar la segunda edición del Menorca Music Festival, una cita que apuesta tanto por las artistas nacionales como las estrellas internacionales. Amaia llega para presentar su segundo, «Cuando no sé quién soy», con Alizzz (socio artístico de C. Tangana) en la producción. Fecha: 4 de agosto en el Recinte Firal des Mercadal (21.30 horas).

7. Marco Mezquida y Salvador Sobral

Es sobradamente conocida la inclinación del músico más internacional de Menorca a colaborar con un gran número de artistas. Una de las últimas alianzas la ha firmado con el cantante portugués Salvador Sobral (ganador de Eurovisión en 2017). El luso acompañará al pianista mahonés en un espectáculo que estrenaron el pasado verano con gran éxito en Festival Grec de Barcelona, titulado «Cosa de dois», y que llega a Menorca por partida doble y con un repertorio que promete pinceladas de los géneros más variados. Fechas: 16 de agosto en el Teatre Principal de Maó, dentro del Festival de Música de Joventuts Musicals de Maó (21 horas); y el 17 de agosto en el Teatre des Born de Ciutadella (21 horas).

8. Juan Pérez Floristán

Con tan solo treinta años la carrera de este pianista sevillano está repleta de premios, entre ellos el prestigioso Concurso Paloma O’Shea con el que se alzó en 2015. Ha actuado en algunas de las salas más importantes del mundo, como la Royal Albert Hall, junto a prestigiosas orquestas y se ha puesto a las órdenes de directores de renombre. Sin duda uno de los intérpretes más importantes a nivel nacional y con una clara proyección internacional. Pérez Floristán es la gran apuesta del Festival de Música d’Estiu, el decano de los festivales isleños, organizado por Joventuts Musicals de Ciutadella. Fecha: 21 de agosto en el Claustre del Seminari de Ciutadella (21 horas).

9. Antònia Font

El paso por Menorca en el regreso a los escenarios del grupo balear más exitoso de los últimos tiempos se ha hecho esperar, pero la deuda finalmente será saldada. Su visita es la guinda a la celebración de los 15 años que cumple la terraza de Es Claustre de Maó programando música cada verano, y como la ocasión lo merece han tenido que buscar un espacio de mayor aforo. Llegan con «Un minut estroboscopica», disco que supone una nueva maravillosa demostración de pop mediterráneo de acento balear. Fecha: 2 de septiembre, Parc des Freginal de Maó (19 horas).

10. Nada Surf

Y para acabar, una propuesta llegada desde el otro lado del Atlántico, Nueva York. Una banda que, aupada por la «Popular» en 1992. Lo que para muchos podría haberse quedado en un one hit wonder fue, sin embargo, el inicio de una prolífica carrera en la que el sonido más rockero ha ido dejando paso progresivamente al luminoso pop guitarrero. La gran estrella del festival más alternativo del verano menorquín, el Cranc Illa de Menorca, un cóctel de nombres consagrados con propuestas emergentes. Fecha: 21 de septiembre en la terraza de Es Claustre de Maó.