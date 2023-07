Donar veu als pensaments i sentiments dels adolescents amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) per visibilitzar les seves circumstàncies, lluitar contra l’estigma i obtenir recolzament. És el camí que volen seguir, donant-se la mà, el grup Dos Sipiots i l’associació de famílies de nens i nenes amb TDAH de Menorca amb el llançament, el proper dimarts, de l’obra musical «Pensaments», que presentaran el mateix dimarts a les 21.30 hores a la Plaça dels Pins de Ciutadella. Una manera creativa i diferent d’apropar a la societat el TDAH per generar consciència i fer sentir còmodes a tots els joves que conviuen amb aquest trastorn.

La idea va sorgir al començament d’any, quan Pol Mercadal, cantant i guitarrista de Dos Sipiots, va escriure la lletra de «Pensaments», una cançó que tracta, precisament, dels pensaments dels fillets i de les filletes amb TDAH als centres educatius. Ell és educador social i, actualment, treballa com a terapeuta al Centre Arrels, especialitzat en el diagnòstic i tractament dels trastorns del neurodesenvolupament. És per això que, afirma, està familiaritzat amb els símptomes que presenten els infants amb TDAH a les aules i amb les dificultats que presenten, sovintment, en el maneig de les seves emocions. La lletra, que va compartir amb l’associació TDAH Menorca, va agradar molt als associats, que van considerar necessari i positiu col·laborar-hi. Impulsar la normalització Amb aquesta cançó, que compta amb videoclip propi, gravat amb alumnes de tercer d’ESO de l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior al mateix institut, l’associació TDAH Menorca té la il·lusió d’arribar a joves, adults, docents i autoritats per tal de rebaixar tensions o conflictes que poden sorgir en les relacions per tal d’impulsar la normalització, en tots els àmbits, de menors amb aquest trastorn. A més, les famílies de nens i nenes amb TDAH volen divulgar, d’aquesta manera, la tasca que fan des de l’associació i donar-se a conèixer. A l’esdeveniment del dimarts, l’entitat donarà la benvinguda als assistents, que podran gaudir d’un petit concert gratuït de Dos Sipiots i conèixer, per primera vegada, la cançó i el videoclip de «Pensaments».