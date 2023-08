Un total d’11 fillets participen des del passat dimecres en el Menorca International Music Camp que es celebra as Pinaret, a Ciutadella, unes colònies creatives amb la direcció de Francina Moll Salord que finalitzen el pròxim diumenge, en què es celebrarà un concert de cloenda restringit als pares dels alumnes.

El professorat està format per quatre professors: Begoña Canet (violí), Francina Moll Salord (violí), Margalida Moll Salord (piano) i James Ryan (percussió).

Els 11 alumnes de les especialitats de violí i piano, que aprenen música en anglès amb una metodologia creativa, estan gaudint d’una varietat d’activitats educatives que es nodreixen de la música com a l’eix fonamental d’aprenentatge i de comunicació. «Els alumnes participants en aquestes colònies reben classes diàries d’instrument i de conjunt instrumental, a més d’una varietat de classes creatives i estimulants», assegura Francina Moll.

Així, els alumnes gaudeixen de classes d’anglès en petits grups, música i moviment, audicions musicals, classes individuals d’instrument, dibuix musical i lectura, música de cambra, classes col·lectives d’instrument, estiraments i exercici físic, teatre i expressió corporal, pràctica instrumental i jocs i tallers de ritme i percussió.

El programa educatiu del Menorca International Music Camp està liderat per un equip docent amb molts anys d’experiència, així com per professors que formaren la seva etapa educativa als conservatoris i escoles especialitzades en música més reconeguts del món, com el Royal College of Music, la Purcell School of Music de Londres i la Yehudi Menuhin School a Surrey.

Concert de cloenda

Els alumnes de curs oferiran aquest diumenge un concert de cloenda as Pinaret, en el qual mostraran als assistents el repertori musical treballat. «A més de tocar individualment els seus instruments, interpretaran tots junts peces de gran format amb instruments de corda, piano i percussió», afirma Moll.