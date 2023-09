L’obra teatral «Ahmed» ha estat la guanyadora del premi del públic de l’onzena edició del Teatre de Butxaca, que s’ha celebrat aquests dies a Ciutadella. Una distinció que altera la tendència dels darrers anys, de premiar comèdies.

I és que «Ahmed» és una obra crua sobre el drama de les migracions. L’autora, Marta Barceló, ha escrit un text que, dirigit per Joan Albinyana i interpretat magistralment per Marga López i Joan Toni Sunyer, fa que l’espectador sigui testimoni de la fugida de Síria de n’Ahmed i el seu germà, que morirà en el viatge. Un trajecte que el públic veu des de diversos punts de vista, els mateixos infants, la mare desesperada que no sap res d’ells, els socorristes que els treuen de la mar, o els voluntaris d’un camp de refugiats. Una història dura, que convida a una seriosa reflexió i que el públic ha reconegut concedint el premi.

El programa del Teatre de Butxaca l’han configurat deu espectacles, vuit dels quals (per adults) s’han disputat el premi.