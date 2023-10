Veinticinco minutos de viaje, de la comedia a la poética, con las manos como punto de partida. Ese es el planteamiento de «Ma solitud», espectáculo que de la mano de su creador, el reconocido payaso Guillem Albà, llega esta tarde al Teatre des Born en doble función (a las 19 y las 20.30 horas). Un montaje en el que el artista efectúa un retorno a sus orígenes y su característico universo visual.En esta ocasión, trabajando con las marionetas como herramienta y la comicidad en pequeño formato.

«Ma solitud» llega a la Isla avalado por numerosos reconocimientos. Entre ellos, el Premio Feten 2023 al mejor espectáculo de pequeño formato. Un montaje que está recomendado también por la RedEscena y ha sido galardonado con los premios de la Fira Titelles Lleida y la Feria Ibérica de Teatro. Además, Albà fue candidato en la categoría de Mejor Actor en los Max 2023.

¿El planteamiento? Desde la compañía hablan de «manos que han creado la mayoría de cosas que utilizamos. Manos que han desatado la belleza más sublime y las más terribles atrocidades. Manos que cuentan las historias que hace tanto tiempo que nos unen». El espectáculo se convierte en un vehículo para «reivindicarlas para que no queden solas y olvidadas entre tanta tecla, pantalla y sobreinformación. Una experiencia para recordar la importancia de lo humano, sencillo y compartido», sostienen.

Albà lleva 17 años al frente de su propia compañía, con la que ha puesto en pie siete espectáculos. Formado en comedia y clown con Carlo Colombaioni, Eric de Bont, Cristophe Marchand, Leo Bassi o Jango Edwards, viene de una familia con una larga tradición en el mundo de los títeres: «Desde pequeño ya quería crear espectáculos propios», reconoce.

Felicidad en el escenario

«Me gusta actuar. Soy feliz. Mientras actúo, es el único momento que nada me duele. Ni dolor de espalda, ni dolor de cabeza. Esto solo me pasa actuando o también en el agua. Aún no he actuado nunca dentro del agua pero, no sé qué pasaría», explicaba al hilo del estreno del que es su último espectáculo.

A lo largo de su carrera, Albà, que en 2022 recibió el prestigioso premio Max a la mejor dirección, ha actuado en escenarios de lugares tan dispares como Francia, Rumanía, Portugal, Argentina, Uruguay, Holanda, Suecia, Perú, Islas Azores y China.