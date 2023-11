Aquest divendres comença a Alaior la dinovena edició de les Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural de Menorca, les quals es centren en aquesta ocasió en la figura de l’arqueòleg, cartògraf i periodista Josep Mascaró Pasarius.

El Centre d’Estudis Locals d’Alaior i l’Institut Menorquí d’Estudis coorganitzen aquestes jornades, que tindran el seu inicia a partir de les 17 hores, amb la comunicació de Miquel Àngel Marquès, «Josep Mascaró Pasarius vist des d’Alaior».

A partir d’aquí, s’enllaçaran ponències fins diumenge, per acostar les diferents facetes del personatge, amb aportacions de Miquel Àngel Limón, Miquel Àngel Casasnovas, Pere Fullana, Gabriel Bibiloni, Josep Pons Fraga, Margarita Orfila, Cristina Rita, Carles Carreras, Simón Gornés, Manuel Calvo, Bep Al·lès, Joan C. de Nicolás, Miquel Antoni Pons, Bartomeu Obrador i Xavier Gomila. Igualment, intervindran membres de la família Mascaró Hernando, per presentar la pàgina web creada per posar a l’abast de tothom aquest personatge polièdric.

Transversal

Les jornades tindran un caire transversal, ja que permetran aprofundir en tots els àmbits on Pasarius va deixar empremta. I és que l’historiador i expert en toponímia va deixar un ric llegat, com un estudi profund i rigorós sobre els topònims de Menorca, uns treballs de divulgació fonamentals sobre arqueologia menorquina, o, també, la cartografia de l’Illa.

A través de les diferents aportacions dels experts, es dibuixarà el perfil personal de Pasarius, un home que, com a periodista, va difondre els seus estudis a través dels mitjans de comunicació de l’època, tant de caire més local, com també d’abast nacional, com els reportatges audiovisuals per al NODO de Televisió Espanyola.