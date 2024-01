Mesos enrere, el sector de les llibreries es va plantar davant de l’intent del Consell de transformar la Fira del Llibre en Català en una fira oberta a tots els autors menorquins, independentment de la llengua utilitzada. Una crisi que es va solucionar amb un acord, de mantenir la fira dedicada a obres escrites en la llengua pròpia de Menorca, a canvi de crear-ne una de nova on hi poguessin incloure creadors que publiquen en idiomes diferents del català.

Però aquesta nova fira, que s’havia previst inicialment per Sant Antoni, al final no apareix en el programa d’actes oficial del Consell. Perquè, com apuntava ahir el conseller de Cultura, Joan Pons Torres, «les llibreries van proposar fer-la més endavant per raons comercials», per fer un parèntesi després de les festes de Nadal.

És per açò que «segurament es farà més endavant, ho anunciarem prest», avançava el conseller, tot destacant que «l’objectiu és impulsar el sector llibreter».

«Ho volem consensuar amb els llibreters, la idea és que sigui durant el primer trimestre, però encara hem de tancar les dates», així com també la durada d’aquesta. «Encara no ho sabem», però «la fira es farà», assegurava Joan Pons Torres.