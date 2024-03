Espectacular per diferents motius; pel volum de músics i cantaires a l’escenari i pel nivell de les peces i la seva emotivitat. L’església de Santa Maria de Ferreries acollia dissabte i diumenge plena a vessar, amb aforament per a 600 persones, els concerts de Setmana Santa de les Bandes de Música de Ferreries i Es Mercadal. Un total de 120 músics, que per a l’ocasió, estaven acompanyats dels 70 cantaires que sumen la coral s’Estel de Ciutadella, la Migjornera i Clau de Sol de Ferreries. Més els solistes Carol Díaz, Toni Pons i Toni Seguí. Tots ells, sota la batuta de Litus Arguimbau, per a l’adaptació de la pel·lícula èpica «Gladiator», i de Josep Colom, estrenant a Menorca la preciosa cantata «La Última Cena», del compositor valencià Pedro José Viso.

El cartell, el volum humà dalt l’escenari, amb els cantaires que deixaven entreveure ja abans de començar l’emoció a la qual els transportava interpretar aquestes peces, i l’ambient del nombrós públic feien pensar que allò seria quelcom excepcional. I ho va ser des del primer moment. La música solemne, amb la magnificència de l’època romana en l’adaptació feta pel mateix director de la Banda de Música des Mercadal, Litus Arguimbau, emocionava amb el ritme musical i arribava al cor amb la veu de la solista Carol Díaz. 30 minuts de música de cine, que amb tota aquella solemnitat i la qualitat instrumental encaminava cap al missatge de fons que va ser tot el concert. Un clam d’esperança, amb la capacitat que té la música de portar-nos cap a la part més benevolent de l’existència. I amb l’alegria de saber que aquell nombrós públic contribuïa amb el preu de les entrades a l’obra social i humanitària de la Creu Roja, a qui anava destinat el concert. Els directors del concert, Colom i Litus Arguimbau, reben els aplaudiments del públic. | David Caules El director de la Banda de Ferreries, Josep Colom, per la seva part, entregat, literalment, a la bellesa de la composició del valencià Pedro José Viso «La Última Cena», arrossegava en l’emoció a músics i cantaires, entregats a una melodia molt dolça, tot i la temàtica del dolor per la mort de Jesucrist de Maria i Maria Magdalena. I del dol entre l’odi i l’amor o el perdó, a través del diàleg entre Jesús i Judes, en la magnífica veu dels tenors Toni Pons i Toni Seguí. Un concert amb la més polida de les melodies de Setmana Santa i el seu significat de fons. Objectivament, es pot dir que va eixamplar els cors dels grups corals, sota la direcció entusiasta de Montse Mercadal, Noemí Anglada i Ague Sales, acompanyant el bon so instrumental. El somriure que s’havia dibuixat dalt l’escenari continuava en la boca de cada un dels intèrprets en baixar, entre forts aplaudiments i el goig del públic. Un concert impressionant, que en la segona parta anava dedicat al músic desaparegut recentment Toni Villalonga.