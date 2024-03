Cinco años después de su último concierto en la Catedral, la Banda de Ciutadella regresó el martes a ese escenario para ofrecer su concierto de Semana Santa, un recital en formato sinfónico y partituras como «Echoes of San Marco» (Johan de Meij) o «The Bells of Sagrada Familia» (Satoshi Yagisawa), entre otras.