El centre de Maó es va convertir aquest dissabte entre les 11 i les 13.30 hores en una autèntica riuada de gent, la majoria de la qual va recórrer les paradetes de llibres del carrer Nou, sa Ravaleta i la plaça de la Constitució, on també es va celebrar l’obertura de les «12 hores de glosa». Centenars de persones van comprar les darreres novetats editorials, amb el protagonisme de «Menorca desapareguda», de Laura Piris, Ester Cladera i Pau Salort, i «Geranis vermells», de Maria Villalonga, entre altres.

Maó va celebrar ahir el Dia del Llibre després d’haver-ho suspès el dimarts passat per les previsions de pluja, com va succeir. Es veu que ahir la gent va sortir al carrer amb més ganes que mai a comprar llibres. Des d’Espai-14 no s’esperava l’afluència de tanta gent, amb una major venda del gènere de thriller, a més de «Geranis vermells» i «El visitador», de J. A. Fortuny.

Quant la Llibreria Catalana, ahir van tenir més demanda les novel·les i llibres de ficció, a més de constatar cada any l’increment en la venda de llibres en català, havent estat els més venuts «Menorca desapareguda» i «Geranis vermells»

El llibre de fotos antigues de Menorca de Laura Piris, Ester Cladera i Pau Salort també va ser un dels més venuts a Sa Catòlica, juntament amb «La disputa de Barcelona», de J.M.Quintana, «El eco del mar», de Daniel Vidal Moya, i «Misaki», d’Armand Escandell, a més de «Recupera tu mente y reconquista tu vida», de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, entre altres.

Ciutadella

Segons la Llibreria Pau, enguany ha estat un bon Sant Jordi, entre els dies 20 i 23, tot i la pluja del passat dimarts, amb l’afluència de molta gent durant els quatre dies, sobretot el dissabte i diumenge, quan l’any passat només van ser dos. Els més venuts, les darreres novel·les i d’autors menorquins, «Menorca desapareguda», «Petit fabioler» de Carlos Barceló Portella, «Lletres de safrà» de Gabriel Subirats, i «La dama de Constantinoble» de Pau Faner, entre altres.