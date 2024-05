Una cinquantena d’obres formen l’exposició «Pinceladas» que la pintora Úrsula Mascaró inaugura aquest divendres, a les 19 hores, a la sala de cultura del Convent de Sant Diego, a Alaior. Amb aquesta mostra artística, que es podrà visitar fins al pròxim 15 de juliol, Mascaró transporta al visitant a un viatge dins la seva trajectòria en el món de l’art.

«És una retrospectiva de les quatre sèries que he fet al llarg dels anys que m’estic dedicant a la pintura, no són sèries completes perquè en cada exposició ha anat venent quadres i es poden veure els que tenc i alguns que els actuals propietaris han cedit per exposar», assegura la pintora menorquina.

«Unidad, positivo y negativo van siempre juntos» és la primera exposició feta el 2021 i respon a l’existència de moments determinats de la vida d’una persona en què a vegades un ho veu tot negatiu i descobreix que sempre hi ha alguna cosa positiva. «També quan estàs superbé i va tot meravellós, però sempre has de ser conscient que l’existència humana és finita. En un moment determinat de la meva vida vaig tenir bastants problemes personals, durant l’època de la covid cercava la cosa positiva i me va sortir tota aquesta sèrie», afirma.

Amb la sèrie «Casi monocromo», de 2022, el món pictòric de Mascaró torna a l’optimisme amb un substrat eminentment metafísic que li permet deixar enrere un període més fosc per obrir-se a una nova realitat més esperançadora. «Aquesta és una sèrie molt més alegre, aquí estem xerrant de metafísica, en què predominen els colors turquesa i daurat, amb representacions de l’enyorança cap a la mar i el diví a la terra. Així com la primera sèrie és més dramàtica, aquesta segona més suau, és un moment de major tranquil·litat, amb més calma», apunta.

«Pinceladas» és una exposició retrospectiva de les quatre sèries que ha fet al llarg de la seva trajectòria artística. | Josep Bagur Gomila

La sèrie «Verticalidad», creada el 2023, representa la simbolització dels dotze apòstols i de la divinitat, i també compta amb un rerefons metafísic, «és una qüestió que me va ajudar molt a superar certes coses de la meva vida i que m’ha ajudat molt a ser més feliç», assenyala.

Finalment, la quarta sèrie «Tesoros escondidos» també de l’any passat, representa els tresors amagats que tota persona té al seu interior, en què l’artista aborda temes com ferides i sanació, maternitat i avortament, l’honor cap als nostres avantpassats, «aquests petits tresors que t’ajuden en aquesta vida a veure tot més clar, cada quadre té tota una història al seu darrere», afirma.

Sentiments

Per la seva part, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, ha manifestat que «és impressionant el món de sentiments i de reflexions que generen les pinzellades d’Úrsula Mascaró. Una dona que ha trobat en l’art el mitjà per expressar i manifestar la seva manera de veure el món, sense por de donar a conèixer el que sent i el que l’inquieta. És un plaer comptar a Alaior amb artistes que ens mostren diferents maneres d’entendre el que ens envolta».