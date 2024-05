Prop de 700 persones podran gaudir el pròxim dia 7 de juny, a partir de les 21 hores, de la retransmissió en directe de l’òpera «La Bohème» mitjançant una gran pantalla des dels seients col·locats al carrer de ses Moreres, a Maó, segons es va anunciar ahir en la presentació de l’esdeveniment «Òpera al carrer», en el marc de la 53a temporada d’Òpera. L’acte va comptar amb la participació del batle Hèctor Pons, la gerent del Teatre Principal Nieves Portas, el president d’Amics de s’Òpera de Maó, Joaquín Comas, i la directora insular de Promoció Turística i Fons Europeus, Begoña Mercadal.

Joaquín Comas va assenyalar que amb motiu del centenari de la mort de Puccini enguany la Fundació Menorquina de s’Òpera i Amics de s’Òpera de Maó organitzen la representació de «La Bohème», amb la participació del tenor Iván Ayon com a Rodolfo, les sopranos Carolina López i Enkeleda Kamani com a Mimí i Musetta, respectivament, i els barítons Davide Luciano i Carles Pachón, com a Marcello i Schaunard, respectivament.

Hèctor Pons va justificar l’«Òpera al carrer» perquè la limitació d’espai òbvia d’un teatre no sigui també una limitació d’accés a l’òpera que, a més d’obrir-se al carrer, també s’enregistra per als geriàtrics i casals de gent gran. També va subratllar la importància de la recuperació i investigació del patrimoni històric de l’òpera.

La gerent Nieves Portas va informar que les persones interessades a assistir a l’«Òpera al carrer» podran recollir les entrades totalment gratuïtes a les taquilles del Teatre Principal els dies 28 i 29 de maig, en horari d’11.30 a 13.30 hores, i amb un límit màxim de quatre entrades per persona.