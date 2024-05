El álbum consta de once canciones y en él se pueden encontrar tanto temas instrumentales como vocales. Para los títulos se han elegido los nombres de algunas de las calas más emblemáticas de la Isla. Una fuente de inspiración que arranca con «Love in Turqueta» y finaliza en «Sunset in Santandria». Entre medias, el viaje sonoro de «Fet en Menorca» hace escala en otros lugares a través de composiciones como «Lost in Pregonda», «Bliss in Macarelleta», «See you in Talaier», «You’re beatiful Pilar» o «Peace in Trebalúger».