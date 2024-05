La Coral Mitjanit del CCE Sant Lluís i la Coral Migjornera, acompanyades de la pianista Laura Pons, van protagonitzar el passat dissabte un concert a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, en què les dues corals van oferir el seu repertori en les seves respectives actuacions, a més d’una altra actuació conjunta a la part final del concert.

Les corals de Sant Lluís i des Migjorn Gran, dirigides per Marina Plovins i Àgueda Sales, respectivament, van deixar constància al llarg de la vetllada musical del treball realitzat per aconseguir un concert caracteritzat per l’harmonia, interpretació i afinació de les veus, cada coral amb la seva pròpia identitat i estil.

El concert va ser organitzat pel CCE Sant Lluís amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Lluís.