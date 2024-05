L’IME ha obert el període d’inscripció per a la segona edició dels tallers d’estiu del programa Vinculum «Posa’t a punt per al treball de recerca de batxillerat», adreçat a estudiants de secundària i batxillerat amb l’objectiu d’introduir el jovent de Menorca al món de la recerca d’una forma pràctica i amena, i orientar-los en l’assignatura de Treball de Recerca de Batxillerat. Els tallers tindran lloc de l’1 al 4 i del 8 al 12 de juliol, de 9 a 13.30 hores a la seu de l’IME.

Els tallers de 2024 tracten temàtiques tan variades com la recerca en salut mental, l’estil de vida físicament actiu, les espècies invasores, les energies renovables, la preparació d’enquestes, la sociolingüística, la recerca històrica, sobre literatura i sobre tradicions musicals. Cada taller constarà d’una part teòrica i una part pràctica en què es faran propostes concretes de recerca.

En alguns tallers, la part pràctica inclou una sortida, com per exemple una sortida a Sa Mesquida per cercar espècies invasores o una visita a l’Arxiu Municipal de Maó. En total seran deu tallers pensats per a donar resposta a les inquietuds dels i les joves menorquines que durant el pròxim curs hauran de preparar el seu treball de recerca.

El període d’inscripcions per aquests tallers d’estiu finalitza el 28 de juny i les places són limitades.