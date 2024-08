El Menorca Music Festival va vibrar amb l’energia contagiosa del Nil Moliner al ritme dels seus èxits més populars.

La nit arribava al seu punt àlgid amb la cançó «Me Quedo», moment en què una dotzena de persones del públic pujaven a l’escenari, convidats pel Nil, per ballar aquest conegut èxit de l’artista. Va ser una nit molt especial on Moliner va fer sentir a tothom benvingut, com va quedar palès amb la seva declaració: «Vengáis de donde vengáis, en nuestro lugar paraíso -títol de la gira- sois bienvenidos».