L’esplanada des Pla, a Fornells, acollirà avui vespre la gala lírica A tocar d’estrelles, amb la participació de la soprano Serena Sáenz, el tenor Oreste Cosimo, la soprano Amélie Hois i el Grup Filharmònic Ateneu de Maó dirigit per Tomàs Rosselló, amb l’organització de l’Ajuntament des Mercadal i la col·laboració de Joventuts Musicals de Menorca, Consell insular i Ports IB.

El repertori de la gala lírica consisteix en una primera part d’òpera pura, les grans àries populars conegudes, com Verdi, Puccini i Mozart, i una segona part més musical per fer-ho una mica més proper per a un públic que no està tan acostumat a l’òpera, amb tres números de musical i un parell de música més popular espanyola, una sarsuela i l’altra són dues cançons populars espanyoles.

Serena Sáenz va justificar la celebració de la gala per la seva il·lusió de fa anys de voler compartir el seu ofici amb una illa amb la qual se sent identificada. «Fa molts anys que estic a Menorca, em sent menorquina i la veritat és que em feia moltíssima il·lusió poder oferir la meva professió i el meu art on més em sent a ca meva. Volia dur la lírica al poble on he crescut, tenc la casa as Mercadal, però el dia a dia ha estat també a Fornells. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal ho hem pogut fer realitat. No volia fer-ho tota sola dalt l’escenari, volia estar acompanyada d’amics col·legues de la professió, que són meravellosos, Amélie i Oreste», va assegurar.

Tomàs Rosselló va afirmar que preparar la gala lírica havia estat un repte en no estar acostumats a afrontar un repertori d’aquestes característiques, «des que vaig arribar fa quatre anys és ver que hem afrontat el repertori simfònic, però mai amb cantants ni el vessant líric. Tot i que el nostre curs acaba el juny, enguany era necessari continuar per la gala i hem assajat molt durant juliol i agost, els músics s’han esforçat molt», va assegurar. En aquest sentit, Serena Sáenz va subratllar l’esforç de Rosselló per preparar tot el material del repertori imprescindible per poder fer la gala.

Oreste Cosimo i Amélie Hois van expressar la seva gratitud en participar en la vetllada lírica, essent la primera vegada que canten no només a Menorca, sinó també a Espanya, tot i que ho han fet a Alemanya, Itàlia i França, entre altres països.

El batle des Mercadal, Joan Palliser, va recordar com l’any passat l’Ajuntament va acceptar la proposta de Serena Sáenz d’organitzar la gala, a qui va agrair «la seva col·laboració, la seva generositat per fer la gala, sense cost econòmic per a l’Ajuntament, a més de convidar als seus amics per cantar amb ella, esperem que sigui una gala d’alt nivell i que vengui molta gent». Palliser també va subratllar la col·laboració del Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó, amb qui s’ha treballat des de l’agost de l’any passat per tractar sobre la gala lírica, a més de la predisposició de Ports IB en cedir l’espai urbà.

Per la seva part, el director insular de Cultura, Tiago Reurer, va agrair la participació de les dues sopranos, el tenor i el grup filharmònic i l’esforç de tothom per organitzar aquesta vetllada musical.