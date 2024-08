Nacido en Sant Feliu de Llobregat hace 45 años, Joan Dausà es músico, actor, presentador y además, licenciado enAdministración y Dirección de Empresas. Conocido por su banda pop, en 2018 relanzó su carrera musical en solitario y esta semana ofrecerá una exquisita muestra de sus trabajos, el jueves en Torre Saura, en el Festival Pedra Viva.

¿Cómo fue su comienzo allá por la creación de la banda Na’fent?

—Eso fue hace más de 20 años, siempre tenía el gusanillo de hacer música, pero era algo como bandas de juego con los amigos y un día me vino la corazonada de decir tengo que dedicarme a esto y hacer mi disco y mis canciones, y eso pasó hace 12 años con la canción Jo Mai Mai. Desde entonces el proyecto ha ido creciendo. Normalmente en cada concierto pregunto cuanta gente es nueva y la mitad lo es. Estoy muy contento de ver que ha sido un crecimiento muy gradual.

¿Cómo es componer la canción Crema-ho tot para la película Casa en flames?

—Está dirigida por Daniel de la Orden, y hace diez años ya colaboramos con las películas Barcelona, Noche de verano y Noche de invierno, yo hice la música de las bandas sonoras y nos dieron el Premi Gaudí, y ahora Dani me llamó para hacer esta pequeña colaboración. Es muy bonito porque al final el cine da una mayor profundidad, por lo que para mí siempre es un lujo y un placer colaborar con el cine.

¿Cómo ha ido evolucionando su música?

—Empecé con el disco Jo mai mai, que eran canciones algo más tristes y fruto de hacer conciertos. Al ver que la gente quería que hubiera momentos de escape y de disfrute, fui incorporando canciones más alegres, más épicas. Ahora tenemos una combinación que nos permite hacer un viaje muy completo durante los conciertos.

¿Hay alguna canción a la que le tenga un cariño especial?

—Sí. Hay canciones que quizá la gente no conoce tanto y que incluso hay veces que ni las toco. Pero hay una canción desconocida, Quan tot és cert, que quiero mucho. También tengo las canciones de ahora, como Judit, que es muy bonita por todo lo que ha pasado con el público, la gente se ha hecho muy suya la historia.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir con sus canciones?

—A mí me gusta pensar que hago canciones que acompañan a la gente en momentos concretos de su vida, que son como compañeros de viaje, al igual que yo he disfrutado de las de otros.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha afrontado hasta ahora?

—Más que desafíos, eran retos. Ir pensando de qué manera sorprender al público, dar conciertos en lugares especiales. El último fue en el Palau Sant Jordi de Barcelona, un reto casi imposible y al final el público nos sorprendió y lo reventó. Y es lo que va a pasar también en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Son retos mayúsculos que nos vamos poniendo para seguir creciendo.

¿Su música es comercial?

—Hago música como me nace, y esto puede conectar con mucha gente de diferentes edades y momentos, así que por lo tanto al final puede convertirse en comercial, pero no es mi intención.

Aprovechando la actualidad, ¿qué opina de la situación en Catalunya? ¿Hay alguna reivindicación en su música en este sentido?

—A mí me parece que lo mejor será cuando todo el mundo esté tranquilo con sus pensamientos y en paz. No me meto en eso.