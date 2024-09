Intenso final de año el que le espera al Teatre des Born. Por su escenario pasarán una treintena de espectáculos, trece de ellos protagonizadas o producidos por artistas locales o de Balears. «Es nuestra responsabilidad confiar firmemente en el talento local, y esta temporada damos un impulso especial a nuestros creadores, ofreciéndoles una plataforma para que brillen y se hagan escuchar», avanza el gerente del teatro, Josep Marquès.

Defienden desde la dirección artística que la estabilidad del sector profesional de Menorca y del Archipiélago es una de las líneas de trabajo del teatro. En cuanto a la música, destacan propuestas como la de la Orquestra de Cambra Illa de Menorca (23 de noviembre) o Shanti Gordi & Jazz Do It con su tributo a The Beatles (22 de diciembre). En el teatro, cabe citar el montaje «Edmon» (9 de noviembre), protagonizado por Rodo Gener y Queralt Albinyana, «Sí Sí Sí» (26 de noviembre), con Ann Perelló, o «Dues dones que ballen» (28 de diciembre) con Sita Muñoz, dirigida por Mari Genestar.

A modo de resumen, se puede decir del trimestre que pasarán grandes nombres del teatro nacional, algunas propuestas internacionales, espectáculos infantiles y acciones para dar visibilidad al trabajo de entidades y compañías locales. «Este otoño, ofrecemos una programación que combina tradición e innovación, pensada para emocionar, hacer reflexionar y disfrutar del mejor arte local, nacional e internacional en nuestro teatro», señala Marquès.

Una calidad, añade, que también va ligada con una gran responsabilidad social: «Queremos que el Teatre des Born sea un espacio inclusivo para todos, donde cada persona se pueda sentir bienvenida y conectada con la magia del teatro».

Rodo Gener es el protagonista de una de las muchas producciones locales de la temporada, «Edmon», un trabajo dirigido por Pitus Fernández.

Más allá del protagonismo local, destacan esta temporada propuestas como «Jauría» (9 de noviembre), una crónica del juicio de La Manada, ganadora de varios premios, entre ellos el Max al Mejor Espectáculo Teatral. También la presencia, nuevamente, de la Gala de Danza del Festival Monte Toro (13 de octubre), que lleva a los mejores bailarines de la Ópera de París a Ciutadella de Menorca por segunda vez. Y hablando de regresos, hay que citar a Aracaladanza, la compañía madrileña que vuelve por tercera vez desde la reapertura del teatro, con un espectáculo dedicado a la figura de Leonardo Da Vinci: «Vuelos» (4 de octubre).

Todo ello, sin olvidar lo que ya se había anunciado y está por llegar este mes: como el concierto de la cantante portuguesa Sara Correia el próximo sábado, la doble cita con Chiara Oliver (días 21 y 22) o la celebración del primer aniversario de la Menorca Talayótica, que acercará a la Isla «Talaiot» (28 de septiembre), el concierto para piano y orquesta compuesto por Marco Mezquida.