Un dels motius pels quals Mikel Díaz Alaba va venir a Menorca des del País Basc, una vegada ja havia acabat la seva etapa madrilenya, va ser la seva decisió de no estar subjecte a cap moviment. Per tant, el 1980 va aterrar a Menorca i aquell mateix any va conèixer a l’Illa la que després seria la seva parella, amb qui va tornar l’any següent per establir definitivament la seva residència i el seu taller de treball.