El pròxim dissabte dia 28 es celebrarà a les 19 hores el concert de «Nit Jove» a Maó, que tindrà lloc a la plaça Espanada, amb l’actuació de Tèquina, La Huella i Xafogor. La iniciativa de l’Ajuntamente de Maó es caracteritza per estar pensada per a un públic jove amb grups de música incipients. Tèquina, La Huella i Xafogor són tres agrupacions formades per components molt joves que projecten una forma distesa de divertir-se i fer música amb repertori variat i temes propis.