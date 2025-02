L’Ateneu de Maó acollirà aquest febrer un cicle de taules rodones dedicat a la resiliència davant el canvi climàtic, que l’entitat que presideix Jaume Verdaguer ha organitzat conjuntament amb la Fundació Menorca Preservation i el GOB.

Aquest cicle aprofundirà en aquest concepte de l’ecologia a través d’experiències concretes en quatre àmbits: resiliència en el món agrari, en la gestió forestal, en el desenvolupament turístic i en el medi marí. A través de ponències, preguntes i un debat obert, s’exploraran estratègies i solucions per fer front als efectes del canvi climàtic, especialment aquelles que s’han de posar en pràctica amb urgència a una illa que és Reserva de Biosfera.

El cicle es desenvoluparà en quatre sessions que tindran lloc cada dijous de febrer, a les 19.30 hores. En cada sessió, experts de diferents disciplines aportaran el seu punt de vista o exposaran alguna experiència en marxa, amb l’objectiu de fomentar un debat enriquidor i realista que doni a conèixer eines concretes per afrontar els reptes ambientals actuals.

Sessions

El 6 febrer, s’abordaran exemples de com abordar el problema creixent de sequera i desertització a partir d’actuacions resilients, concretament en la protecció i conservació del sòl fèrtil.

El 13 febrer, el tema a debat serà la resiliència en la gestió forestal, amb una especial atenció en les possibilitats que ofereix la ramaderia extensiva i el seu efecte de prevenció del risc d’incendis.

El 20 febrer, el focus se centrarà en la resiliència turística abordant casos i experiències de desurbanització.

La darrera taula, el 27 de febrer, es dedicarà a presentar i debatre diverses experiències a les Balears de governança participativa per a la gestió sostenible del medi marí.

Trobar solucions adaptatives i sostenibles davant fenòmens com la sequera, el risc d’incendis, la urbanització descontrolada i la degradació dels ecosistemes marins és, per tant, el contingut de les taules rodones organitzades conjuntament per aquestes entitats, amb el suport de l’Ajuntament de Maó i del Consell insular.

Les tres entitats han fet una especial menció i mostra d’agraïment al grafista, Juan Zacarías, Zaca, qui ha posat el seu granet d’arena elaborant el dibuix del pòster amb què es donen a conèixer la disposició i organització de les diferents taules.