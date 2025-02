L‘afició de na Cucú Morlà per l’escriptura li ve de quan era una filleta, de fet assegura que amb cinc anys ja sabia llegir i escriure i quan en tenia 10 o 12 ja escrivia contes i relats amb la llibreta i el bolígraf que mostrava a la seva família. El gran salt el va donar fa nou anys, quan va escriure i va decidir publicar la seva primera novel·la, amb la temàtica del misteri i suspens. Enguany, nou anys després, ha publicat la quarta novel·la, «Bésame y morirás», també impregnada per la intriga i un context policíac.

Quina va ser la primera novel·la que va publicar?

—Va ser l’any 2016 i el seu títol era «Sangre en la arena de Es Grau», amb una temàtica de misteri i assassinats, la qual sempre m’han agradat per contar històries.

Aquest tema continua en les novel·les que va escriure posteriorment, quines han estat?

—Després vaig publicar «Tramontana siniestra», «Los oscuros secretos de Maó», «Relatos para noches de insomnios» i la darrera ha estat «Bésame y morirás», que acaba de sortir al mercat.

Expliqui què és «Bésame y moriàs».

—És una novel·la psicològica sobre una al·lota que ha estat en un orfenat i ja més adulta té les seqüeles, les seves reaccions en la vida són fruit de les coses del passat que no han arribat a sanar.

Quian és la història que conta?

—Aquesta al·lota, que viu as Castell, és propeieària amb la seva germana d’una immobiliària de cases de luxe. Des que era petita està enamorada d’una casa abandonada des Castell, per la zona de Sol del Este o Santa Anna, i es posa a la venda. Aquesta casa la compra un home bastant estrany, ella s’enamora de l’home, que està casat, que li fa passar mil i una.

Si és una novel·la de misteri, quin fet encetarà l’interès del lector?

—El misteri és que dins la piscina de la casa apareix surant el cadàver d’una al·lota. La trama plena d’intriga va damunt aquesta persona morta dins la piscina, a veure qui l’ha assassinada. Resulta que el cadàver desapareix de la piscina i es produeixen una sèrie d’investigacions per esbirnar on és i també l’autor de l’assassinat.

Es tracta d’una novel·la curta?

—Bé, són al voltant d’unes dues-centes cinquanta pàgines i l’he escrita en vint dies.

Vint dies?

—Sí, sí, en vint dies la vaig tenir escrita. I a més, la vaig escriure amb el mòbil, que és amb que escric habitualment. Sincerament, com que no tenc ordinador li diria que emprant-lo escriuria d’una manera més lenta, tardaria més del triple del temps que ho faig amb el mòbil. Donat que tenc per mà escriure amb el mòbil, i totes les novel·les les he escrites amb el mòbil, aquest és la meva mà dreta. Quan jo vaig començar a escriure ho escrivia tot a boli a una llibreta, perquè no podia comprar-me una màquina d’escriure elèctrica. Després vaig tenir opció a fer-ho amb una màquina d‘escriure a mà, del tipus d’Agatha Christie, i més tard vaig passar a escriure amb el mòbil. Jo sempre dic que la persona que vol una cosa amb l’esforç ho pot aconseguir. Sempre m’ha agradat escriure, és el que volia fer i ho he aconseguit d’aquesta manera.

En què s’inspira per escriure les històries de les seves novel·les?

—Totes les meves històries són cent per cent inventades, no són autobiogràfiques ni basades en fets reals. És ver que les històries passen as Grau, a Maó o aquesta darrera as Castell, però la trama, els fets, són totalment inventats.

Ja pensa en començar una altra novel·la?

—Ja estic quasi acabant una altra novel·la, aquesta és policíaca,la veritat és que escric molt.