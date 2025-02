La batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, i Cristina Sintes Ferrá van signar ahir l’acord de donació i acceptació del fons documental de l’arquitecte tècnic santlluïser Antoni Sintes Mercadal (1921-1981) que, entre altres, va firmar el projecte del poblat de pescadors de Binibèquer Vell, a Sant Lluís.

El fons de l’arquitecte tècnic Antoni Sintes Mercadal consta d’unes 170 caixes, que equival a prop de denou metres lineals de documentació, amb projectes ben organitzats i identificats, així com tres planeres amb uns 500 plànols en cadascuna i més de 1.500 plànols en paper de ceba.

El setembre de 2019, Cristina Sintes es va posar en contacte amb l’Arxiu municipal de Sant Lluís per iniciar el procés de la donació del fons documental de son pare, que la família va inventariar posteriorment a la mort de l’arquitecte tècnic. Després de diversos contratemps durant aquest temps, finalment ahir es va poder culminar la voluntat de la família de l’alma mater del poblat de pescadors de Binibèquer Vell.

L’Ajuntament de Sant Lluís afirma que la donació de tot el material documental generat durant la vida professional d’Antoni Sintes representa «una gran oportunitat per als investigadors, historiadors i ciutadans interessats en la història del municipi. L’Ajuntament s’encarregarà de conservar aquest valuós fons per tal que es mantengui en el millor estat possible i estigui disponible per a la consulta pública».

L’arquitecte tècnic Antoni Sintes Mercadal (1921-1981) amb el plànol del poblat de pescadors de Binibèquer Vell, construït entre 1965 i 1975.

A partir d’ara els treballadors de l’arxiu municipal començaran el procés de conservació preventiva de la documentació, amb l’objectiu de minimitzar els factors que puguin accelerar el seu deteriorament, com la humitat, la pols o els fongs, entre altres.

Valor del fons

L’Ajuntament de Sant Lluís destaca tres motius que han determinat l’acceptació del fons documental d’Antoni Sintes Mercadal. En primer lloc, representa l’arxiu professional d’un home nascut a Sant Lluís que «va deixar una profunda empremta en el municipi a través de les seves creacions arquitectòniques». Per altra banda, una obra que va firmar com a arquitecte tècnic, però que en realitat va ser el seu creador intel·lectual, com és el poblat de pescadors de Binibèquer vell, «és un dels grans emblemes de Sant Lluís i de Menorca, un projecte que ha estat reconegut internacionalment i premiat». I, en tercer lloc, l’Ajuntament assegura que «aquest fons aporta un gran valor per a la recerca sobre l’arquitectura, el territori, el turisme i la història de Sant Luís».

Nascut a Sant Lluís el 1921, Antoni Sintes Mercadal, va estudiar a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona i amb 25 anys va obtenir el títol d’aparellador. Quan encara no havia acabat la carrera, va treballar en el despatx de l’arquitecte català Francisco José Barba Corsini. Després de començar la carrera professional a Barcelona, Sintes Mercadal va tornar el 1957 a Menorca, on va dissenyar diferents projectes com la sala de festes Sa Tanca, a Sant Lluís, xalets i microapartaments a Alcalfar, xalets a Binibèquer i Binissafúller Platja, com Casa Codina i Casa Paravisini, respectivament, a més del conegut poblat de pescadors de Binibèquer Vell, construït entre 1965 i 1975.