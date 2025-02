Un total de 54 alumnes provinents de cinc centres eductius de Menorca participen en el concurs literari «AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries», entre els quals destaca el Col·legi Concertat Sant Josep, de Maó, que compta amb la participació més gran amb un total de 27 alumnes registrats.

El concurs literari «AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries» ha tancat les seves dades de participació de la 17a edició amb un total de 4.705 alumnes registrats de 306 centres educatius de Catalunya, Balears, País Valencià, Aragó i Andorra. Concretament, a Balears participen un total de 513 alumnes inscrits de 37 centres educatius. El Col·legi Sant Antoni Abat de Son Ferriol és el centre més participatiu de les illes amb 132 inscrits.

De Balears participen a «AMIC-Ficcions» un total de 513 joves. Més en concret, Mallorca continua sent la zona on més estudiants participen, arribant als 268 inscrits de 25 instituts. D’Eivissa hi ha 133 inscrits, provinents de 6 centres educatius.