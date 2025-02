Avui, a les 19 hores, s’inaugura a l’Espai Xec Coll, de Ciutadella, l’exposició «Plecs de veus», un projecte innovador que combina prosa poètica i art visual per explorar el xafardeig i la intimitat compartida, que compta amb la direcció artística d’Anaïs Faner i Francina Caules. La mostra podrà ser visitada fins al pròxim dia 3 de març.

«Plec de veus» està format per un total de vint obres d’art visual que han estat elaborades per deu dones artistes, a partir dels textos de prosa poètica elaborats per la periodista i escriptora Anaïs Faner i la professora de teatre i actriu Francina Caules. «Hi ha diferents temes, però jugam molt amb els contrastos, per exemple, podem xerrar de la nostàlgia, del fet de ser adultes, de fugir de casa teva i de tornar al mateix lloc, la petita i la gran ciutat, la passió o el fet de ser molt freda, les rutines i les noves decisions, un poc tot aquest tipus de contrastos», assegura Faner.

Les artistes que col·laboren en aquesta iniciativa són Aina Febrer, Aina Sastre, Ana Llorens, Ariadna Saurina, Caperucita Azul, Corni Illustration, Elena Gilda, Núria Capó, Rita Mercadal i Roser Piris les quals han interpretat els referits textos en format de quadre, escultura i, fins i tot, vídeo. Cada una d’elles ha fet dues obres, a partir de la interpretació del corresponent text de prosa poètica d’ambdues escriptores que acompanyarà a cada obra d’art.

«L’originalitat d’aquesta exposició no és només que es jugui amb les il·lustracions o format visual, sinó també en que hi ha poesia, és un poc més diferent. Penjarem els poemes com si fossin també una obra més per donar-li aquest pes. Hi haurà l’obra i al costat el text que l’acompanya», afirma Faner.

Idea

L’any passat les dues promotores van tenir la idea de dur a terme un projecte sobre el xafardeig i la intimitat compartida que també reflectís la interpretació tant artística com personal d’un grup d’artistes. «Hem volgut donar la llibertat total per interpretar com es vulgués els deu textos de prosa poètica que hem escrit na Francina i jo mateixa i per açò aquesta vinculació amb el xafardeig, perquè al final d’un discurs es poden crear rumors, i com va canviant aquest discurs de manera que va passant de mans de la gent, es juga també amb la imatge antiga dels safaretjos, per exemple en es Pla, a Ciutadella, hi havia les dones que rentaven i es convertia en una espècie d’espai de confiances compartides, d’aquest boca a boca», assenyala Faner.

La periodista i escriptora destaca el fet que totes elles comparteixen tres aspectes en comú, com és que són dones, artistes i menorquines, «ens movem en els mateixos cercles, entre noltros hi ha amigues i inclòs també hi ha familiars, totes sabem que l’art és molt polit però, a vegades, no és un camí fàcil, ens hem ajuntat per veure què podria sortir de la idea inicial i el resultat ha estat aquesta exposició», afirma.