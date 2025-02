Nova Editorial Moll ha publicat els dos volums de l’obra «Entre el recobrament de la menorquinitat i la revolta del menorquinisme», una antologia sobre l’historiador i intel·lectual Andreu Murillo (Maó, 1930–2007), de prop de vuit-centes pàgines, que ha anat a cura del professor i escriptor Nel Martí. Aquesta publicació representa una aportació imprescindible per posar a l’abast del públic la vasta tasca de Murillo, tant en la seva faceta d’historiador com en la d’activista cultural i polític, amb la qual es compleix l’objectiu de recuperar, apropar i reivindicar una figura clau en el procés de recobrament cultural i polític de l’Illa entre 1964 i 1978, segons Martí.

El primer volum d’«Entre el recobrament de la menorquinitat i la revolta del menorquinisme» tracta sobre l’obra d’Andreu Murillo i comença amb una biografia seva i inclou altres capítols referits al «Compromís cultural social i polític», amb referències a l’Ateneu de Maó, la llengua catalana, els cursos de cultura menorquina, Obra Cultural Balear a Menorca, Enciclopèdia de Menorca i IME, entre altres; «Activitat de partit i institucional», sobre el PSM, eleccions generals i autonòmiques de 1979, el Pacte del Toro, la seva elecció com a conseller del primer Consell insular i Consell General, la bandera i l’escut, i el Primer de Març, entre altres; «Pensament ideològic», sobre els Països Catalans, menorquinisme nacionalitari, federalisme i marxisme, Frederic Llansó i la seva proposta de consells insulars, els primers intents autonòmics de la Segona República, i el doble centralisme del franquisme i les propostes de cabildos, entre altres; i «L’Obra completa d’Andreu Murillo» amb els premis i reconeixements.

Per altra banda, el segon volum està format per una selecció de textos i obra completa de l’historiador i intel·lectual sobre «Renaixença i recobrament cultural», «Colonialisme i els intents autonòmics», «La història de Menorca, després del recobrament», «República, Guerra Civil i repressió franquista», «Naixement del nacionalisme a Menorca», «Fet nacional i nacionalisme», «Menorquinisme», «Recobrament cultural i democràcia», «Provincianisme», «Illes Balears», «Autonomia», «Estatut i autonomia», «Moviment obrer a Menorca», «Escola i país», «Altres» amb la participació en la Gran Enciclopèdia Catalana, per exemple; «Obra completa» i, finalment, «Àlbum d’imatges».

Historiador i més

Nel Martí assenyala que la idea bàsica que ha impulsat l’edició de l’antologia sobre Andreu Murillo, que va morir fa devuit anys, és la de fer accessible la seva obra i el seu pensament. «Han passat molts anys de la mort d’Andreu Murillo, així com la cessió de tot el seu fons al Consell insular, amb l’objectiu de facilitar que la gent el conegués», assegura. Al llibre surt la fotografia en què Murillo amb Francesc de Borja Moll i altres menorquins van assistir a un curs de català que es va fer a Palma, «és molt rellevant perquè és el primer curs que es va fer de català i amb la correspondència es pot veure que ell és qui organitza un poc el curs amb la idea de tenir els primers mestres, entrar en el procés de formació de professorat i promoure el català», apunta.

Martí subratlla que la iniciativa editorial és una antologia i no una obra completa, per la qual cosa hi ha una selecció de textos, «alguns dels quals són inèdits i altres publicats, però en publicacions de molt difícil accés, i per tant que amb aquest material es pugui donar una idea de la trajectòria d’Andreu Murillo, com historiador i com activista cultural».

També destaca que amb aquesta idea d’oferir una visió global de Murillo s’hi inclou la seva obra gràfica, «ell feia gravat i xilografia i també hi ha tots els dibuixos seus».