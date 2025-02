El Consell insular contractarà les tasques de desinfecció, protecció amb paper de barrera, retolació i encapsat de 9.000 llibres dins caixes de conservació permanent del Fons Antic de la Biblioteca Pública de Maó, per un import que no podrà superar els 10.000 euros, sense IVA. L’objectiu d’aquesta actuació és reorganitzar el referit Fons Antic per conservar-ho amb millors condicions i aprofitar l’espai dels magatzems de l’equipament de forma òptima.

La Biblioteca Pública de Maó aportarà els mitjans i productes necessaris per a l’execució del servei que contempla la revisió de l’estat de conservació, el llistat de documents amb nivell de conservació, la neteja en sec dels talls de llibres, el tractament de cobertes, la substitució de cobertes en cas que sigui necessari, la signaturització en tires, paper de barrera o capces, i la recol·lecció al magatzem de conservació. En qualsevol cas, aquesta actuació haurà d’estar acabada el pròxim dia 1 de desembre i no podrà ser objecte de cap pròrroga, segons es contempla a l’oferta de contracte menor.

El director de la Biblioteca Pau Salort amb un dels volums del fons antic.

El director de la Biblioteca Pública de Maó, Pau Salort, assenyala que el Fons Bibliogràfic Antic existeix des de la creació de la Biblioteca el 1861, la majoria procedeixen de la desamortització de Mendizábal i donat que els monjos dels convents eren mendicants, no tenien béns, els llibres van haver de quedar-se als convents. «No es tractava només de llibres de temàtica religiosa, sinó també d’altres matèries, com matemàtiques, anatomia i altres, donat que els monjos es dedicaven a la docència», apunta.

Els llibres són embolicats després de la seva neteja.

Els llibres estan tots emmagatzemats dalt l’arxiu a una part que és de tots aquests fons i la seva conservació ha tingut diverses fases, a partir de les obres que s’han anat fent. Primer van fer una vintena d’anys dins els claustres, abandonats, després els van recollir i els van dur a la Biblioteca Pública, creada per reial decret el 1861. «A partir de llavors van tenir diverses catalogacions i també s’han mogut cada vegada que s’han fet obres a la biblioteca, van estar guardats a l’antiga fàbrica El Caserío, al carrer Vassallo. Quan els van dur a l’edifici actual, els van netejar i col·locar com a definitiu.

Ha passat el temps i ara estem fent un procediment de neteja i encapsar-los per reduir l’espai que ocupen perquè estiguin més ben conservats en caixes de conservació apropiades i cada llibre a més està embolicat», afirma. En funció de cada tipus de llibre, hi ha amb cobertes de pergamí, de pell i de paper, es fan tractament de neteja diferenciat, perquè cada llibre és diferent, no estan agrupats ni per mides, perquè tenguin llom d’animal ni de paper. «Tot és un poc bàsic, perquè noltros preferim fer aquesta feina damunt 9.000 llibres, que fer-los damunt dos i restaurar-los bé. És una feina que hem iniciat amb el personal de la Biblioteca, però no tenim tècnics qualificats per fer-ho i, a més veiem que és necessari millorar el seu estat de conservació i també disposar de més espai als prestatges i per açò necessita personal extern, per la qual cosa feim aquesta oferta de contracte menor», assenyala.

Diferents llibres són guardats en una mateixa capsa. | Fotos. Katerina Pu

A més, indica que segurament no serà l’única campanya que farem, perquè una vegada s’hagi acabat la neteja i encapsat d’aquest llibres, s’hauran de fer als altres 7.000 llibres. L’Arxiu històric de Maó també és un arxiu administratiu, de les administracions autonòmiques amb seu a l’Illa i estatal, com Tràfic i notarial, entre altres.