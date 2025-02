El ciutadellenc Àlex Arroyo Rodríguez ha guanyat recentment el Millor Projecte de les Illes Balears i 2n Premi de la segona edició d’AMIC-Nous Talents, atorgat per forma ex aequo pel seu videopòdcast «Carrers plens d’història». La segona edició del concurs de creació de contingut en català d’informació de proximitat a les xarxes socials va comptar amb una participació general d’un centenar de joves de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears procedents de 30 universitats i centres educatius.

Àlex Arroyo procedeix d’una vessant cinematogràfica, donat que ha estudiat producció de televisió i és autor de tres curtmetratges. Així, el passat 27 de desembre va presentar el curtmetratge «Si l’amor no és això, que m’assassinin» al Tetre des Born, de Ciutadella, i a final de març estrenarà «Sa cuina des record» de Pau Sintes. En el cas del Premi d’AMIC-Nous Talents, es va decantar per un tema diferent, «el meu pòdcast xerra d’una cosa molt bàsica que és els carrers que hi ha a Menorca, la meva proposta que vaig fer és Ciutadella, perquè som de Ciutadella i ho tenia més per mà, era més una proposta que un producte acabat de quina és la història d’aquests carrers, com per exemple el carrer Qui No Passa.Abans, quan es passava molt més temps al carrer, la gent se’ls sabia molt més que les generacions d’ara, sigui perquè no han passat tant de temps al carrer o no han format part d’aquesta història o no se’ns ha contat, perquè hem tingut altres estímuls», assegura.

Àlex Arroyo

Retrat temporal

En el pòdcast es tracta sobre el pas del temps amb la finalitat de fer un retrat temporal de cap a on evolucionen aquests carrers i, en aquest sentit, Arroyo assenyala que «si com diuen tancaran molts comerços locals, o com han evolucionat tant en comerços i en fisonomia, i també donar un poc més de context històric no només a través de materials escrits, sinó amb vivències de persones que estan en aquests carrers i que de primera mà poden contar com han percebut aquest pas del temps», assegura.

I per què Arroyo va escollir la categoria de videopòdcast per fer el projecte de producte comunicatiu organitzat per AMIC-Nous Talents? «Perquè m’agradava aquesta cosa de poder combinar una mica d’imatge amb veu i que fos un mitjà com més transversal, és a dir, que puguis consumir només amb àudio o també si vols que es pugui gaudir de tenir un poc d’imatge. És un format que no havia fet mai, és la realitat, perquè dins el cinema tot està com a més preparat i molt més pensat i un pòdcast és molt més immediat, com els continguts d’avui en dia», assegura.

La seva proposta és intentar fer un retrat dels carrers i la seva història, però que tengui un abast insular, «la meva idea és sobretot descentralitzar com un acte reivindicatiu, a Menorca sempre ens queixam que IB3 només treu gent de Mallorca, jo essent de Ciutadella me semblaria un poc pedant només treure Ciutadella o Ciutadella i Maó, també s’han de treure altres pobles que estic segur que hi ha molta història en els seus carrers», subratlla.