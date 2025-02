Marc Barceló, sota el pseudònim «Eixarmador», ha guanyat el primer guardó del VII Premi Joan López Casasnovas, que organitza l’Associació de Vesins s’Enclusa de Ferreries per reconèixer les millors codolades. Enguany, el lliurament dels guardons s’ha endarrerit, ja que no es va poder celebrar en els actes de la diada de Sant Antoni.

De la codolada guanyadora, titulada «Paper banyat», el jurat en destaca el to narratiu de la composició, que desplega una història amb inici, nus i desenllaç ben marcats, i «que convida a seguir amb atenció les paraules del narrador». L’obra planteja el tema de les «tortuoses peripècies que viuen els pagesos amb la paperassa administrativa i la burocràcia».

Per altra banda, el jurat ha considerat mereixedora del segon premi la codolada que duu per títol «Qui cerca, troba», firmada amb el pseudònim de «Peix del cel», i que té per autor a Zès Coll. En aquest cas, es tracta d’una sàtira social amb forts lligams amb l’actualitat, que segueix la tradició de les codolades desbaratades.

Finalment, el tercer premi ha estat per la codolada titulada «No em toquis els idiomes», firmada amb el pseudònim «Valencià de l’est», i que té per autor Borja Moll Juan, que fa una ferma defensa de la llengua.