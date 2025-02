El Teatre Calós de Ciutadella va acollir dissabte una vetllada molt especial, que va servir per celebrar els 125 anys de l’arribada dels salesians a la ciutat.

Per commemorar l’efemèride es va organitzar un acte líric, amb el qual es va voler recuperar la tradició musical de la família salesiana, i es va donar veu a algunes de les joves promeses de Ciutadella. Hi van actuar els artistes Samantha Bagur, Ricardo Bosch, Arnau Tarragó, i Laura Fernández. La gala va lligar la música, el cant líric, els antics alumnes salesians i la devoció a Maria Auxiliadora.

L'entitat homenatjà a Joan Pons Álvarez.

Homenatge a Joan Pons

L’acte també va servir com a homenatge al baríton Joan Pons Álvarez, del qual Gabriel Julià en va dissertar la trajectòria i els mèrits, abans d’imposar-li la medalla i el diploma per part dels representants nacionals dels antics alumnes.

També es va retre homenatge a José Luis Faner, president de l’Associació d’Antics Alumnes Don Bosco; Joan Yebras, president de la zona nord de la Federació d’Antics Alumnes; i José Naranjo, tresorer de la Confederació Nacional d’Antics Alumnes de Don Bosco.