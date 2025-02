Daniel Higiénico ofrece el próximo sábado día 15, a las 20 horas, «Cancionólogos», un concierto-espectáculo con canciones, monólogos e improvisación en el que mezcla reflexión, música y teatro. Su discografía está compuesto por dieciséis trabajos musicales, que abarca desde «Doble hoja» en 1992, a cargo de la banda Daniel Higiénico y la Quartet de Baño Band, hasta «Morir» en 2023.

¿Qué es «Cancionólogos?

—Yo vivo del espectáculo, es mi oficio desde hace treinta y cinco años, he hecho teatro, música, he hecho un montón de cosas. Ahora hace un par de años que llevo este espectáculo por toda España. Son canciones, pero entre canción y canción hay una especie de monólogos, que no son monólogos exactamente, pero bueno lo titulé así porque hablo bastante, entre canción y canción explico cosas humorísticas y la gente se lo pasa muy bien.

¿Son canciones propias?

—Simplemente, hago canciones mías y al final pongo canciones de los noventa, en Mallorca era bastante conocido y convierto el espectáculo en un concierto al final, canto yo en solitario. Es un espectáculo para teatros y salas, la verdad es que me va muy bien.

No es la primera vez que actúa en Menorca...

—No, he actuado en Es Claustre y en el Akelarre, en Maó, también en Sa Sínia, en Es Castell, donde con el grupo hacíamos unos conciertos memorables. Durante la pandemia de la covid-19 hice un concierto en el patio de Sa Sínia, les llamé y me dijeron que fuera, la verdad es que fue muy bien. Siempre me va bien cuando voy a Menorca, pero ocurre que hace tiempo que no actuado en esta isla y la verdad es que me he puesto contento, porque hace tiempo que no voy.

¿Y en esta ocasión cómo ha sido?

—La verdad es que no encuentro la sala adecuada para lo que hago yo ahora. Hablé con Musikbox, en Sant Lluís, y me dijeron que a veces hacían monólogos, con mesas y sillas en la sala. Porque es un espectáculo para escuchar, no es un concierto para bailar, yo cuento historias cómicas, sarcásticas, es un humor un poco dañino, digamos [ríe], yo siempre digo que es una tragicomedia. No tengo estilo musical, hago rancheras, hago rock, hago punk, hago de todo, lo que me gusta es contar historias.

¿Qué clase de historias son? ¿Basadas en vivencias personales, en la actualidad política?

—Algunas historias sí, pero so fantasías, de realidad hay poco. En las canciones siempre hay personajes que cuentan sus cosas, hay de todo tipo, hay canciones más poéticas también, hablo de las estrellas, en fin, hablo un poco de todo, es una miscelánea que la verdad me funciona muy bien, porque el espectáculo pasa volando, a mí y al público, a veces estoy hasta dos horas, pero últimamente dura una hora y media, una hora y tres cuartos, con bises a veces.

¿Tiene alguna canción preferida de su repertorio?

—Mmmm, bueno, yo me lo paso bien con todas, a veces la actuación es muy cómica, pero hay veces hay que hacer canciones más serias o tragicómicas, a mí me gustan todas, las tragicomedias son las que más, por ejemplo tengo una canción sobre una pareja que se conoce en París, hablo de la muerte, del suicidio, con humor... También tengo una jota de los curas pederastas.

Antes comentaba que también ha hecho teatro.

—Sí, he hecho espectáculos teatrales míos, precisamente estoy con Mont Plans y Pau Vinyals con una obra de teatro en Barcelona, «Em dic Josep», escrita y dirigida por Marc de la Varga, la productora Flyhard me fichó el año pasado y me ha ido muy bien. La verdad es que hemos tenido muy buenas críticas. La verdad es que el papel está casi hecho para mí, porque es un cantautor que apareció en los años 90, habla un poco del trastorno bipolar. Ahora vamos a hacer bolos con esta obra de teatro también por Cataluña.

¿Por qué el nombre de Daniel Higiénico?

—Aunque nacido en Barcelona, empecé a cantar en 1990 en Mallorca, donde soy muy conocido, con la banda Daniel y la Quartet de Baño Band, era una broma que se me ocurrió un día, dejamos el grupo hace tiempo, los conciertos eran como un cabaret, yo me disfrazaba.